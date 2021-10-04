budivelnik написав:А я не розумію Чому з Англії йдуть розмови про проблеми в Харкові з спробою навязати Україні тотальну вакцинацію...
В Україні - по захворюваності все так само як і в Англії А те що Кернес з могили керував Харковом і докерувався що там ліжок менше ніж в Полтаві...так при чому тут Україна?..претензій до харківських керівників.
А чого Ви такий нервовий?
Львов входит в красную зону — Садовый
А для мене - Садовий це мавпа,яка просто копіює те що побачила чи почула... Наприклад велодоріжки, чи виділенні смуги руху...при чому копіює бездарно... Я за нього не голосував жодного разу...до речі в його команді розглядається проект закону на магазини в яких працюють невакциновані працівники наліпити жовті наліпки...єдине що їх стримує - це побоювання що магазинів з зеленими наліпками не буде.
budivelnik написав:А тепер поясніть мені Чому при таких позитивних середніх данних - тут стільки істерики про Харків...
Потому что мест в Харькове нет. И пофигу ваши средние. У стариков там нет шансов, но вы правы все не вымрут. Принцип Паретто и десятичные логарифмы, интегралы тоже не помогают. Посмотрите на график Хотаба, там в РФ мелкий подъём перед взлётом. Мы где-то посередине подъёма. А взлёт будет стремительным 400 апрельских - это цветочки. И прикол в том что уж 4 месяц РФ не отпускает. т.е. наши май-апрель 2021 и снижение - невозможны...
Puente написав:ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ... Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ... Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...
Они не хотят как в Израиле, Британии, США?, Монголии и т.д.
Puente написав:ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ... Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ... Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...
Они не хотят как в Израиле, Британии, США?, Монголии и т.д.
Именно как в демократической стране директор имеет право и обратился в суд, дальше придется в апелляцию, ну и Верховный, потом по защите прав человека. Долгий путь на каждом шагу которого придется объяснять какие же конституционные права нарушают. Быть сознательным распространителем болезней в дем.обществе очень сложно.
А для мене будівельник - людина, яка не хочи приймати свою хоч і мізерну але персональну відповідальність за той треш що наростає в Україні
Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів https://www.president.gov.ua/news/prezi ... ampa-70921
budivelnik написав:В Україні - по захворюваності все так само як і в Англії
Оно то да, только по смертности чуток не одинаково.... У них 120, а у нас около 150..200 (которые почему-то всегда потом оказываются вдвое больше по избыточной смертности) , но с населением вот незадача у нас.. Потому мы, находясь в начале большого пути, имеем уже в разы больше ежедневную смертность. Но мы растем, а у них все успокаивается. Тут бы нашим дисидентам свои 5 коп закрыть и не сметь сравнивать с Англией))
fler написав:Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів
Я хочу не відповідати.. Я хочу ..орден..але згоден і на медаль...ну на крайняк Похвальну грамоту...