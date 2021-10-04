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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3854385538563857>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:09

  IgA написав:
  budivelnik написав:А я не розумію
Чому з Англії йдуть розмови про проблеми в Харкові з спробою навязати Україні тотальну вакцинацію...

В Україні - по захворюваності все так само як і в Англії
А те що Кернес з могили керував Харковом і докерувався що там ліжок менше ніж в Полтаві...так при чому тут Україна?..претензій до харківських керівників.
А чого Ви такий нервовий?
Львов входит в красную зону — Садовый

А для мене - Садовий це мавпа,яка просто копіює те що побачила чи почула...
Наприклад велодоріжки, чи виділенні смуги руху...при чому копіює бездарно...
Я за нього не голосував жодного разу...до речі в його команді розглядається проект закону на магазини в яких працюють невакциновані працівники наліпити жовті наліпки...єдине що їх стримує - це побоювання що магазинів з зеленими наліпками не буде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:16

Лаборатория Діла в Киеве: ПЦР-тест 980 грн. :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:27

  budivelnik написав:А тепер поясніть мені
Чому при таких позитивних середніх данних - тут стільки істерики про Харків...

Потому что мест в Харькове нет. И пофигу ваши средние. У стариков там нет шансов, но вы правы все не вымрут. Принцип Паретто и десятичные логарифмы, интегралы тоже не помогают. Посмотрите на график Хотаба, там в РФ мелкий подъём перед взлётом. Мы где-то посередине подъёма. А взлёт будет стремительным 400 апрельских - это цветочки. И прикол в том что уж 4 месяц РФ не отпускает. т.е. наши май-апрель 2021 и снижение - невозможны...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:32

  Puente написав:ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ...
Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ...
Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...

Они не хотят как в Израиле, Британии, США?, Монголии и т.д.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:А для мене - Садовий це мавпа


А для мене будівельник - людина, яка не хочи приймати свою хоч і мізерну але персональну відповідальність за той треш що наростає в Україні
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:55

  Вкладчик1234 написав:
  Puente написав:ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ...
Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ...
Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...

Они не хотят как в Израиле, Британии, США?, Монголии и т.д.

Именно как в демократической стране директор имеет право и обратился в суд, дальше придется в апелляцию, ну и Верховный, потом по защите прав человека. Долгий путь на каждом шагу которого придется объяснять какие же конституционные права нарушают. Быть сознательным распространителем болезней в дем.обществе очень сложно.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:04

  IgA написав:
  budivelnik написав:А для мене - Садовий це мавпа


А для мене будівельник - людина, яка не хочи приймати свою хоч і мізерну але персональну відповідальність за той треш що наростає в Україні


Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів :roll: :D
https://www.president.gov.ua/news/prezi ... ampa-70921
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В Україні - по захворюваності все так само як і в Англії

Оно то да, только по смертности чуток не одинаково....
У них 120, а у нас около 150..200 (которые почему-то всегда потом оказываются вдвое больше по избыточной смертности) , но с населением вот незадача у нас..
Потому мы, находясь в начале большого пути, имеем уже в разы больше ежедневную смертность. Но мы растем, а у них все успокаивается. Тут бы нашим дисидентам свои 5 коп закрыть и не сметь сравнивать с Англией))
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів
Я хочу не відповідати..
Я хочу
..орден..але згоден і на медаль...ну на крайняк Похвальну грамоту...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я хочу
..орден

Из картошки вырежем))
Флер за выкрик "не более 10 тыс больных к 4.10.21", вам за "летим к 50 в сутки"))
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