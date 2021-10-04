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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3854385538563857 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78 Мені вже зробили щеплення 65% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 78 Додано: Пон 04 жов, 2021 20:25 fler написав: Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів



«Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», – сказав Володимир Зеленський.



Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям, переконаний Глава держави.



У Вас схоже проблеми з розумінням прочитаного. Ну або Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника У Вас схоже проблеми з розумінням прочитаного. Ну або Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника IgA Повідомлень: 827 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 20:31 Почитаєш наших ковідперестрашених..і диву даєшся..люди ніби тільки що вилупились..

300 років на теренах які колись належали російській імперії і Україні з Білорусью...люди жили в рази гірше ніж на заході..

З кріпацтва виходили на століття пізніше

промислову революцію впроваджували на десятки років пізніше

70 років взагалі блукали в стрибку в сторону комунізм будуючи...

медицина в нас відставала

середня тривалість життя на 10-15 років гірше..

але прийшов короновірус..і виявляється у нас треба щоб було так само як і в Англії(Ізраїлі, Швеції чи Швейцарії..)

а хотелка не репне....

Радійте що маємо так само захворювань і трошки більше смертей...на 1 млн населення ніж в Англії

І далеко не факт , що вколовши 3 дози як в Ізраїлі..у нас впаде летальність.



Деколи думайте коли фантазії озвучуйте budivelnik

Повідомлень: 25109 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 20:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире IgA написав: Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?

чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?

Я чекаю щоб Ви СУТЬ а не страшилки тут озвучили..а я їх або підтримаю( якщо ви вгадали) або посміюсь з вашого невігластва

То що ? опишете? А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?Я чекаю щоб Ви СУТЬ а не страшилки тут озвучили..а я їх або підтримаю( якщо ви вгадали) або посміюсь з вашого невігластваТо що ? опишете? budivelnik

Повідомлень: 25109 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 20:37 budivelnik написав: А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?

чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний? А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?



Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.



budivelnik написав: а хотелка не репне.... а хотелка не репне.... не жили багато - нічого і починати, баби ще нарожають, нічого не забув? Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.не жили багато - нічого і починати, баби ще нарожають, нічого не забув? IgA Повідомлень: 827 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3854385538563857 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7757 9237445

ЛОБ Пон 04 жов, 2021 17:11