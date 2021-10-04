fler написав:Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів
«Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», – сказав Володимир Зеленський.
Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям, переконаний Глава держави.
У Вас схоже проблеми з розумінням прочитаного. Ну або Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника
Почитаєш наших ковідперестрашених..і диву даєшся..люди ніби тільки що вилупились.. 300 років на теренах які колись належали російській імперії і Україні з Білорусью...люди жили в рази гірше ніж на заході.. З кріпацтва виходили на століття пізніше промислову революцію впроваджували на десятки років пізніше 70 років взагалі блукали в стрибку в сторону комунізм будуючи... медицина в нас відставала середня тривалість життя на 10-15 років гірше.. але прийшов короновірус..і виявляється у нас треба щоб було так само як і в Англії(Ізраїлі, Швеції чи Швейцарії..) а хотелка не репне.... Радійте що маємо так само захворювань і трошки більше смертей...на 1 млн населення ніж в Англії І далеко не факт , що вколовши 3 дози як в Ізраїлі..у нас впаде летальність.
IgA написав:Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника
А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити? чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний? Я чекаю щоб Ви СУТЬ а не страшилки тут озвучили..а я їх або підтримаю( якщо ви вгадали) або посміюсь з вашого невігластва То що ? опишете?
budivelnik написав:А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити? чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?
Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.
budivelnik написав:а хотелка не репне....
не жили багато - нічого і починати, баби ще нарожають, нічого не забув?