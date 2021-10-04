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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3854385538563857

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:25

  fler написав:Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів


«Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», – сказав Володимир Зеленський.

Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям, переконаний Глава держави.


У Вас схоже проблеми з розумінням прочитаного. Ну або Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:31

Почитаєш наших ковідперестрашених..і диву даєшся..люди ніби тільки що вилупились..
300 років на теренах які колись належали російській імперії і Україні з Білорусью...люди жили в рази гірше ніж на заході..
З кріпацтва виходили на століття пізніше
промислову революцію впроваджували на десятки років пізніше
70 років взагалі блукали в стрибку в сторону комунізм будуючи...
медицина в нас відставала
середня тривалість життя на 10-15 років гірше..
але прийшов короновірус..і виявляється у нас треба щоб було так само як і в Англії(Ізраїлі, Швеції чи Швейцарії..)
а хотелка не репне....
Радійте що маємо так само захворювань і трошки більше смертей...на 1 млн населення ніж в Англії
І далеко не факт , що вколовши 3 дози як в Ізраїлі..у нас впаде летальність.

Деколи думайте коли фантазії озвучуйте
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника
А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?
чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?
Я чекаю щоб Ви СУТЬ а не страшилки тут озвучили..а я їх або підтримаю( якщо ви вгадали) або посміюсь з вашого невігластва
То що ? опишете?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:37

  budivelnik написав:А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?
чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?


Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.

  budivelnik написав:а хотелка не репне....
не жили багато - нічого і починати, баби ще нарожають, нічого не забув?
IgA
 
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