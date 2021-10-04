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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3854385538563857>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:55

  Вкладчик1234 написав:
  Puente написав:ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ...
Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ...
Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...

Они не хотят как в Израиле, Британии, США?, Монголии и т.д.

Именно как в демократической стране директор имеет право и обратился в суд, дальше придется в апелляцию, ну и Верховный, потом по защите прав человека. Долгий путь на каждом шагу которого придется объяснять какие же конституционные права нарушают. Быть сознательным распространителем болезней в дем.обществе очень сложно.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:04

  IgA написав:
  budivelnik написав:А для мене - Садовий це мавпа


А для мене будівельник - людина, яка не хочи приймати свою хоч і мізерну але персональну відповідальність за той треш що наростає в Україні


Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів :roll: :D
https://www.president.gov.ua/news/prezi ... ampa-70921
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В Україні - по захворюваності все так само як і в Англії

Оно то да, только по смертности чуток не одинаково....
У них 120, а у нас около 150..200 (которые почему-то всегда потом оказываются вдвое больше по избыточной смертности) , но с населением вот незадача у нас..
Потому мы, находясь в начале большого пути, имеем уже в разы больше ежедневную смертность. Но мы растем, а у них все успокаивается. Тут бы нашим дисидентам свои 5 коп закрыть и не сметь сравнивать с Англией))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів
Я хочу не відповідати..
Я хочу
..орден..але згоден і на медаль...ну на крайняк Похвальну грамоту...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я хочу
..орден

Из картошки вырежем))
Флер за выкрик "не более 10 тыс больных к 4.10.21", вам за "летим к 50 в сутки"))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:25

  fler написав:Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів


«Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», – сказав Володимир Зеленський.

Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям, переконаний Глава держави.


У Вас схоже проблеми з розумінням прочитаного. Ну або Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника
А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?
чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?
Я чекаю щоб Ви СУТЬ а не страшилки тут озвучили..а я їх або підтримаю( якщо ви вгадали) або посміюсь з вашого невігластва
То що ? опишете?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:37

  budivelnik написав:А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?
чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?


Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.

  budivelnik написав:а хотелка не репне....
не жили багато - нічого і починати, баби ще нарожають, нічого не забув?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:45

  IgA написав:
  budivelnik написав:А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?
чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?


Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.

  budivelnik написав:а хотелка не репне....
не жили багато - нічого і починати, баби ще нарожають, нічого не забув?

Мне порой кажется, что не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения. Дабы меньше возни с выплатой пенсий было.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:57

  Puente написав:ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ...
Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ...
Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...

А Ви запитайте про це в особистому зверненні у Олександра Дроздова, члена Комісії з питань правової реформи при Президентові України, першого проректора Вищої школи адвокатури, президента Спілки адвокатів України, члена науково-консультативних рад Верховного Суду, Конституційного Суду, Національної асоціації адвокатів України, кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України, магістра державної служби,

та у його дружини Олени Дроздової, координатора з міжнародного співробітництва та представництва інтересів в ЄСПЛ, помічника першого проректора Вищої школи адвокатури, кандидата юридичних наук, фахівця з кримінального права та процесу, медичного та міжнародного приватного права
( https://www.echr.com.ua/pro-nas/ )

адже на їхньому сайті
( https://www.echr.com.ua/obovyazkova-vak ... ika-yespl/)

була оприлюднена стаття: "Обов’язкова вакцинація для освітян
і держслужбовців: про що насправді говорить практика ЄСПЛ"
Igneus
 
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