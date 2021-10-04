Puente написав:ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ... Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ... Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...
Они не хотят как в Израиле, Британии, США?, Монголии и т.д.
Именно как в демократической стране директор имеет право и обратился в суд, дальше придется в апелляцию, ну и Верховный, потом по защите прав человека. Долгий путь на каждом шагу которого придется объяснять какие же конституционные права нарушают. Быть сознательным распространителем болезней в дем.обществе очень сложно.
А для мене будівельник - людина, яка не хочи приймати свою хоч і мізерну але персональну відповідальність за той треш що наростає в Україні
Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів https://www.president.gov.ua/news/prezi ... ampa-70921
budivelnik написав:В Україні - по захворюваності все так само як і в Англії
Оно то да, только по смертности чуток не одинаково.... У них 120, а у нас около 150..200 (которые почему-то всегда потом оказываются вдвое больше по избыточной смертности) , но с населением вот незадача у нас.. Потому мы, находясь в начале большого пути, имеем уже в разы больше ежедневную смертность. Но мы растем, а у них все успокаивается. Тут бы нашим дисидентам свои 5 коп закрыть и не сметь сравнивать с Англией))
fler написав:Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів
Я хочу не відповідати.. Я хочу ..орден..але згоден і на медаль...ну на крайняк Похвальну грамоту...
fler написав:Може пан Будівельник має відповідати ще і за дії Президента, який підтримав ідею пана Будівельника і доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я розгорнути кампанію щодо вакцинації від COVID-19 пенсіонерів
«Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», – сказав Володимир Зеленський.
Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям, переконаний Глава держави.
У Вас схоже проблеми з розумінням прочитаного. Ну або Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника
IgA написав:Ви не дуже розібралися в суті ідеї будівельника
А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити? чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний? Я чекаю щоб Ви СУТЬ а не страшилки тут озвучили..а я їх або підтримаю( якщо ви вгадали) або посміюсь з вашого невігластва То що ? опишете?
budivelnik написав:А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити? чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?
Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.
budivelnik написав:а хотелка не репне....
не жили багато - нічого і починати, баби ще нарожають, нічого не забув?
budivelnik написав:А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити? чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?
Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.
budivelnik написав:а хотелка не репне....
не жили багато - нічого і починати, баби ще нарожають, нічого не забув?
Мне порой кажется, что не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения. Дабы меньше возни с выплатой пенсий было.
Puente написав:ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ... Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ... Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...
А Ви запитайте про це в особистому зверненні у Олександра Дроздова, члена Комісії з питань правової реформи при Президентові України, першого проректора Вищої школи адвокатури, президента Спілки адвокатів України, члена науково-консультативних рад Верховного Суду, Конституційного Суду, Національної асоціації адвокатів України, кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України, магістра державної служби,
та у його дружини Олени Дроздової, координатора з міжнародного співробітництва та представництва інтересів в ЄСПЛ, помічника першого проректора Вищої школи адвокатури, кандидата юридичних наук, фахівця з кримінального права та процесу, медичного та міжнародного приватного права ( https://www.echr.com.ua/pro-nas/ )