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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3854385538563857 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78 Мені вже зробили щеплення 65% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 78 Додано: Пон 04 жов, 2021 20:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире antey1969 написав: не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения. не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "докторшу наук" с "математиком " начитались и не идут. Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "докторшу наук" с "математиком " начитались и не идут. Hotab

Повідомлень: 4913 З нами з: 15.02.09 Подякував: 243 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 21:05 Hotab написав: antey1969 написав: не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения. не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут. Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.

Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных. Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных. antey1969 1

Повідомлень: 10846 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1421 раз. Подякували: 3159 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 21:12 antey1969 написав: Hotab написав: antey1969 написав: не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения. не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут. Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.

Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных. Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных.



У нас тут совсем недавно вкладчик улюлюкал на то, что в США и Европе поощряли призами и т.д. тех, кто ширнется. Хоть один дисидент этого топика выступил против вкладчика?? Нет, тоже повизгивая лайкали и приговаривали "если она такая хорошая и бесплатная, то зачем ещё и доплачивать надо.. Точно там что-то опасное , значит!! Подкупают не зря!!!"



Как ни сделай, "доктора наук" будут все портить. Заставишь, верещать будут "юрысты". Если стоит цель сломать и испортить - это будет сделано.

Но я, повторюсь,не расстроен. Должны остаться трезвомыслящие. Всякие перепуганные антиваксами пусть выпиливаются. Не жаль никого.



Ну а то,что "докторам наук" отдельное место в аду уготовано - то несомненно. У нас тут совсем недавно вкладчик улюлюкал на то, что в США и Европе поощряли призами и т.д. тех, кто ширнется. Хоть один дисидент этого топика выступил против вкладчика?? Нет, тоже повизгивая лайкали и приговаривали "если она такая хорошая и бесплатная, то зачем ещё и доплачивать надо.. Точно там что-то опасное , значит!! Подкупают не зря!!!"Как ни сделай, "доктора наук" будут все портить. Заставишь, верещать будут "юрысты". Если стоит цель сломать и испортить - это будет сделано.Но я, повторюсь,не расстроен. Должны остаться трезвомыслящие. Всякие перепуганные антиваксами пусть выпиливаются. Не жаль никого.Ну а то,что "докторам наук" отдельное место в аду уготовано - то несомненно. Hotab

Повідомлень: 4913 З нами з: 15.02.09 Подякував: 243 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 21:15 antey1969 написав: Hotab написав: antey1969 написав: не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения. не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут. Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.

Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных. Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных.

Полтава, передвигающаяся машина вакцинации и волонтёр - женщина 60+, вакцинированная 2 дозами зазывала на рынке. Идеально подобранная команда и посмотрите Полтавская область на равне с Киевской, где вакцинироваться гораздо проще и больше. Надо такое же организовать на Волыне и Ивано-Франковске, там провал очень сильный. Что делать с Луганской и Донецкой я не знаю... Полтава, передвигающаяся машина вакцинации и волонтёр - женщина 60+, вакцинированная 2 дозами зазывала на рынке. Идеально подобранная команда и посмотрите Полтавская область на равне с Киевской, где вакцинироваться гораздо проще и больше. Надо такое же организовать на Волыне и Ивано-Франковске, там провал очень сильный. Что делать с Луганской и Донецкой я не знаю... stm

Повідомлень: 3105 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 21:20 IgA написав: Ромасик написав: так я уже второй раз "переболел". так я уже второй раз "переболел". А как же иммунитет который намного лучше чем после вакцины? Врет доктор как дышит А как же иммунитет который намного лучше чем после вакцины? Врет доктор как дышит

живой, как видите. живой, как видите. Ромасик Повідомлень: 3118 З нами з: 30.03.15 Подякував: 632 раз. Подякували: 297 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 21:25 stm написав: antey1969 написав: Hotab написав: Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут. Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.

Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных. Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных.

Полтава, передвигающаяся машина вакцинации и волонтёр - женщина 60+, вакцинированная 2 дозами зазывала на рынке. Идеально подобранная команда и посмотрите Полтавская область на равне с Киевской, где вакцинироваться гораздо проще и больше. Надо такое же организовать на Волыне и Ивано-Франковске, там провал очень сильный. Что делать с Луганской и Донецкой я не знаю... Полтава, передвигающаяся машина вакцинации и волонтёр - женщина 60+, вакцинированная 2 дозами зазывала на рынке. Идеально подобранная команда и посмотрите Полтавская область на равне с Киевской, где вакцинироваться гораздо проще и больше. Надо такое же организовать на Волыне и Ивано-Франковске, там провал очень сильный. Что делать с Луганской и Донецкой я не знаю...

Есть большой пласт стариков, которым тяжело ходить. Передвижной пункт (по предварительной записи) весьма бы поспособствовал вакцинации людей преклонного возраста.

Но это наверно будет позднее, а сейчас Бубочка пока дороги перекладывает. Есть большой пласт стариков, которым тяжело ходить. Передвижной пункт (по предварительной записи) весьма бы поспособствовал вакцинации людей преклонного возраста.Но это наверно будет позднее, а сейчас Бубочка пока дороги перекладывает. antey1969 1

Повідомлень: 10846 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1421 раз. Подякували: 3159 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 22:01 budivelnik написав: ......

Ви погоджуєтесь що 70%+/-2 смертей від ковіду відбулись в 30%+/-2 періоду? ......Ви погоджуєтесь що 70%+/-2 смертей від ковіду відбулись в 30%+/-2 періоду?

Согласен.

Но при волнообразном течении эпидемии это естественно. Соотношение может быть и 30/70, и 20/80, и другое. Смотря как считать.



Ви погоджуєтесь що середньодобове значення від початку епідемії - це хороший індикатор,який дозволяє математично і без емоцій робити висновок(порівняння) зростає чи падає епідемія?

Нет.

Гораздо информативнее простые графики ворлдметра по ежедневным случаям или смертям. Лучше сглаженный 3- или 7-дневный.

Ваш параметр ничего особо не даёт - летом средняя падала, теперь начала расти. И что? То, что летом было снижение заболеваемости, а теперь быстрый рост гораздо лучше определять по графикам ворлдметра. Ваш параметр этого не показывает, покажет с большим запаздыванием, в лучшем случае.



Ви погоджуєтесь що вартість врятованого в групі 0-30 років становить величину в межах 300-400 млн грн

Ви погоджуєтесь що 82% смертей від ковіду - в групі 60+, яка становить 25%

Нет.

Уже писал - Вы слишком упрощаете.

Во-первых, Вы считаете стоимость спасения = стоимость вакцинации (если правильно помню). А это не так. Надо добавить стоимость лечения . Но с цифрой спорить не готов, не особо следил за Вашими расчётами.

Кроме того, тоже уже писал, но Вы упорно не обращаете внимание, снижение заболеваемости в группе 0-30 снижение заболеваемости (и, соответственно, смертности) во всей популяции. Поэтому, на мой взгляд, грубая ошибка так уж сильно выделять группу 0-30 и считать её в отрыве от всей популяции.



Якщо погоджуєтесь - З Вами ще можна дискутувати

Не погоджуєтесь..удачі в товаристві людей для яких цифри це щось марсіанське і так думати не можна

А я й далі буду писати своєю мовою для тих кому це цікаво...і спробуйте заявити що це не цікаво нікому..як не я а пару тисяч подяк( фактично 1 на 6 моїх повідомлень) в мене є.

Давайте ещё начнём как в детском саду меряться пиписьками.

Обратите внимание, у меня подяк больше. Это не очень показательно. У меня есть ники, благодарности которых Я ценю как 1 к 10 и, соответственно, радуюсь таким благодарностям гораздо больше, чем десятку других.

Невежественный человек может написать благодарность и за неграмотный пост, поскольку он соответствует его взглядам и уровню.

А дискутирую я с Вами потому, что Вы порой из своих цифр делаете выводы, которые реально могут принести вред. Вы, в общем-то не антивакцинатор (во всяком случае, не ярый), но обратите внимание, поддерживают Вас откровенные антиваксы и записывают Вас в свои сторонники. Согласен.Но при волнообразном течении эпидемии это естественно. Соотношение может быть и 30/70, и 20/80, и другое. Смотря как считать.Нет.Гораздо информативнее простые графики ворлдметра по ежедневным случаям или смертям. Лучше сглаженный 3- или 7-дневный.Ваш параметр ничего особо не даёт - летом средняя падала, теперь начала расти. И что? То, что летом было снижение заболеваемости, а теперь быстрый рост гораздо лучше определять по графикам ворлдметра. Ваш параметр этого не показывает, покажет с большим запаздыванием, в лучшем случае.Нет.Уже писал - Вы слишком упрощаете.Во-первых, Вы считаете стоимость спасения = стоимость вакцинации (если правильно помню). А это не так. Надо добавить. Но с цифрой спорить не готов, не особо следил за Вашими расчётами.Кроме того, тоже уже писал, но Вы упорно не обращаете внимание, снижение заболеваемости в группе 0-30снижение заболеваемости (и, соответственно, смертности) во всей популяции. Поэтому, на мой взгляд, грубая ошибка так уж сильно выделять группу 0-30 и считать её в отрыве от всей популяции.Давайте ещё начнём как в детском саду меряться пиписьками.Обратите внимание, у меня подяк больше. Это не очень показательно. У меня есть ники, благодарности которых Я ценю как 1 к 10 и, соответственно, радуюсь таким благодарностям гораздо больше, чем десятку других.Невежественный человек может написать благодарность и за неграмотный пост, поскольку он соответствует его взглядам и уровню.А дискутирую я с Вами потому, что Вы порой из своих цифр делаете выводы, которые реально могут принести вред. Вы, в общем-то не антивакцинатор (во всяком случае, не ярый), но обратите внимание, поддерживают Вас откровенные антиваксы и записывают Вас в свои сторонники. ЛАД 2 Повідомлень: 19803 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4851 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 22:02 antey1969 написав: Hotab написав: antey1969 написав: не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения. не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут. Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.

Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных. Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных.

но потом ведь экономия на пенсиях сами говорили но потом ведь экономия на пенсиях сами говорили yama Повідомлень: 3853 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7736 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 22:05 stm написав: Полтава, передвигающаяся машина вакцинации и волонтёр - женщина 60+, вакцинированная 2 дозами зазывала на рынке. Идеально подобранная команда и посмотрите Полтавская область на равне с Киевской, где вакцинироваться гораздо проще и больше. Надо такое же организовать на Волыне и Ивано-Франковске, там провал очень сильный. Что делать с Луганской и Донецкой я не знаю... Полтава, передвигающаяся машина вакцинации и волонтёр - женщина 60+, вакцинированная 2 дозами зазывала на рынке. Идеально подобранная команда и посмотрите Полтавская область на равне с Киевской, где вакцинироваться гораздо проще и больше. Надо такое же организовать на Волыне и Ивано-Франковске, там провал очень сильный. Что делать с Луганской и Донецкой я не знаю...

а я знаю Верный сценарий успешной вакцинации в Украине ,

- Перестаньте их закупку проводить на гос уровне,

- сделайте их платными для тех кто хочет ,

- если очень хотите то по себестоимости ( освободите от налогов) ,

- хочешь вакцину от ковид - добро пожаловать в частную клинику отвали 2700 и получи ,

- хочешь можешь в аптеке купить например за 1000 грн ,

- хочешь можеш в гос. поликлинике сделать но например за 1200 грн.

Полный отказ от централизованной государственной закупки отдать частникам как сейчас с пневмококовой например.

Если очень хотите сделайте для определенных лиц ну тех которых считаете приоритетными ( МЧС, пожарники, полиция и т.п.) возможность добровольно и бесплатно !

Вот когда будет дефицит\платно\дорого тогда народ массово начнет вакцинироваться как это было в начале " пандемии " когда прививка была по блату и ехать надо было за три моря в другую часть города где удалось с кем-то договориться по блату и\или за взятку.

Вот при таком подоходе будет очередь в аптеках и клиниках за вакцинами , будут разбирать как свежий хлеб в булочной.

Но нет же ! надо получить откаты себе в карман , зачем давать заработать коммерсантам из аптек и врачам частных клиник, лучше заработаем сами.

А за 1000 грн не переживайте пенсы их найдут , возьмут с "гробовых", но вакцинируются . У вас же задача вакцинировать ? верно ? вот вам и способ по пунктах выше



P.S. Обзвонил три частные клиники , рядом с домом, по поводу вакцинации от гриппа цена 650-850 грн ! и очередь по 50 человек !!! цена вакцины в аптеке менее 300 грн. Никакой рекламы , никакого принуждения . ВСЕ ПЛАТНО И ДОБРОВОЛЬНО ! а я знаю- Перестаньте их закупку проводить на гос уровне,- сделайте их платными для тех кто хочет ,- если очень хотите то по себестоимости ( освободите от налогов) ,- хочешь вакцину от ковид - добро пожаловать в частную клинику отвали 2700 и получи ,- хочешь можешь в аптеке купить например за 1000 грн ,- хочешь можеш в гос. поликлинике сделать но например за 1200 грн.отдать частникам как сейчас с пневмококовой например.Если очень хотите сделайте для определенных лиц ну тех которых считаете приоритетными ( МЧС, пожарники, полиция и т.п.) возможность добровольно и бесплатно !Вот когда будет дефицит\платно\дорого тогда народ массово начнет вакцинироваться как это было в начале " пандемии " когда прививка была по блату и ехать надо было за три моря в другую часть города где удалось с кем-то договориться по блату и\или за взятку.Вот при таком подоходе будет очередь в аптеках и клиниках за вакцинами , будут разбирать как свежий хлеб в булочной.Но нет же ! надо получить откаты себе в карман , зачем давать заработать коммерсантам из аптек и врачам частных клиник, лучше заработаем сами.А за 1000 грн не переживайте пенсы их найдут , возьмут с "гробовых", но вакцинируются . У вас же задача вакцинировать ? верно ? вот вам и способ по пунктах вышеP.S. Обзвонил три частные клиники , рядом с домом, по поводу вакцинации от гриппа цена 650-850 грн ! и очередь по 50 человек !!! цена вакцины в аптеке менее 300 грн. Никакой рекламы , никакого принуждения . ВСЕ ПЛАТНО И ДОБРОВОЛЬНО ! yama Повідомлень: 3853 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7736 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3854385538563857 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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