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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3854385538563857

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "докторшу наук" с "математиком " начитались и не идут.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:05

  Hotab написав:
  antey1969 написав:не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.
Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:12

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  antey1969 написав:не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.
Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных.


У нас тут совсем недавно вкладчик улюлюкал на то, что в США и Европе поощряли призами и т.д. тех, кто ширнется. Хоть один дисидент этого топика выступил против вкладчика?? Нет, тоже повизгивая лайкали и приговаривали "если она такая хорошая и бесплатная, то зачем ещё и доплачивать надо.. Точно там что-то опасное , значит!! Подкупают не зря!!!"

Как ни сделай, "доктора наук" будут все портить. Заставишь, верещать будут "юрысты". Если стоит цель сломать и испортить - это будет сделано.
Но я, повторюсь,не расстроен. Должны остаться трезвомыслящие. Всякие перепуганные антиваксами пусть выпиливаются. Не жаль никого.

Ну а то,что "докторам наук" отдельное место в аду уготовано - то несомненно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:15

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  antey1969 написав:не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.
Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных.

Полтава, передвигающаяся машина вакцинации и волонтёр - женщина 60+, вакцинированная 2 дозами зазывала на рынке. Идеально подобранная команда и посмотрите Полтавская область на равне с Киевской, где вакцинироваться гораздо проще и больше. Надо такое же организовать на Волыне и Ивано-Франковске, там провал очень сильный. Что делать с Луганской и Донецкой я не знаю...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:20

  IgA написав:
  Ромасик написав:так я уже второй раз "переболел".
А как же иммунитет который намного лучше чем после вакцины? Врет доктор как дышит :D

живой, как видите.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:25

  stm написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.
Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных.

Полтава, передвигающаяся машина вакцинации и волонтёр - женщина 60+, вакцинированная 2 дозами зазывала на рынке. Идеально подобранная команда и посмотрите Полтавская область на равне с Киевской, где вакцинироваться гораздо проще и больше. Надо такое же организовать на Волыне и Ивано-Франковске, там провал очень сильный. Что делать с Луганской и Донецкой я не знаю...

Есть большой пласт стариков, которым тяжело ходить. Передвижной пункт (по предварительной записи) весьма бы поспособствовал вакцинации людей преклонного возраста.
Но это наверно будет позднее, а сейчас Бубочка пока дороги перекладывает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:01

  budivelnik написав:......
Ви погоджуєтесь що 70%+/-2 смертей від ковіду відбулись в 30%+/-2 періоду?

Согласен.
Но при волнообразном течении эпидемии это естественно. Соотношение может быть и 30/70, и 20/80, и другое. Смотря как считать.

Ви погоджуєтесь що середньодобове значення від початку епідемії - це хороший індикатор,який дозволяє математично і без емоцій робити висновок(порівняння) зростає чи падає епідемія?

Нет.
Гораздо информативнее простые графики ворлдметра по ежедневным случаям или смертям. Лучше сглаженный 3- или 7-дневный.
Ваш параметр ничего особо не даёт - летом средняя падала, теперь начала расти. И что? То, что летом было снижение заболеваемости, а теперь быстрый рост гораздо лучше определять по графикам ворлдметра. Ваш параметр этого не показывает, покажет с большим запаздыванием, в лучшем случае.

Ви погоджуєтесь що вартість врятованого в групі 0-30 років становить величину в межах 300-400 млн грн
Ви погоджуєтесь що 82% смертей від ковіду - в групі 60+, яка становить 25%

Нет.
Уже писал - Вы слишком упрощаете.
Во-первых, Вы считаете стоимость спасения = стоимость вакцинации (если правильно помню). А это не так. Надо добавить стоимость лечения. Но с цифрой спорить не готов, не особо следил за Вашими расчётами.
Кроме того, тоже уже писал, но Вы упорно не обращаете внимание, снижение заболеваемости в группе 0-30 :arrow: снижение заболеваемости (и, соответственно, смертности) во всей популяции. Поэтому, на мой взгляд, грубая ошибка так уж сильно выделять группу 0-30 и считать её в отрыве от всей популяции.

Якщо погоджуєтесь - З Вами ще можна дискутувати
Не погоджуєтесь..удачі в товаристві людей для яких цифри це щось марсіанське і так думати не можна
А я й далі буду писати своєю мовою для тих кому це цікаво...і спробуйте заявити що це не цікаво нікому..як не я а пару тисяч подяк( фактично 1 на 6 моїх повідомлень) в мене є.

Давайте ещё начнём как в детском саду меряться пиписьками. :)
Обратите внимание, у меня подяк больше. Это не очень показательно. У меня есть ники, благодарности которых Я ценю как 1 к 10 и, соответственно, радуюсь таким благодарностям гораздо больше, чем десятку других.
Невежественный человек может написать благодарность и за неграмотный пост, поскольку он соответствует его взглядам и уровню.
А дискутирую я с Вами потому, что Вы порой из своих цифр делаете выводы, которые реально могут принести вред. Вы, в общем-то не антивакцинатор (во всяком случае, не ярый), но обратите внимание, поддерживают Вас откровенные антиваксы и записывают Вас в свои сторонники.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:02

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  antey1969 написав:не вакцинируют 60+ с циничной точки зрения.

Они идут, но их обратно заворачивают?? Они "доктора наук" с математиком "начитались" и не идут.

Та да, такая проблема загнать пенсов на вакцинацию, уж такая проблема.
Пообещать разовую выплату в 200-300 гривен - сами пришкандыбают, а за 500 еще и очереди стоять будут. В любом случае эти выплаты обошлись бы государству дешевле, чем лечение ковидных.

но потом ведь экономия на пенсиях сами говорили :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:05

  stm написав:Полтава, передвигающаяся машина вакцинации и волонтёр - женщина 60+, вакцинированная 2 дозами зазывала на рынке. Идеально подобранная команда и посмотрите Полтавская область на равне с Киевской, где вакцинироваться гораздо проще и больше. Надо такое же организовать на Волыне и Ивано-Франковске, там провал очень сильный. Что делать с Луганской и Донецкой я не знаю...

а я знаю Верный сценарий успешной вакцинации в Украине ,
- Перестаньте их закупку проводить на гос уровне,
- сделайте их платными для тех кто хочет ,
- если очень хотите то по себестоимости ( освободите от налогов) ,
- хочешь вакцину от ковид - добро пожаловать в частную клинику отвали 2700 и получи ,
- хочешь можешь в аптеке купить например за 1000 грн ,
- хочешь можеш в гос. поликлинике сделать но например за 1200 грн.
Полный отказ от централизованной государственной закупки отдать частникам как сейчас с пневмококовой например.
Если очень хотите сделайте для определенных лиц ну тех которых считаете приоритетными ( МЧС, пожарники, полиция и т.п.) возможность добровольно и бесплатно !
Вот когда будет дефицит\платно\дорого тогда народ массово начнет вакцинироваться как это было в начале " пандемии " когда прививка была по блату и ехать надо было за три моря в другую часть города где удалось с кем-то договориться по блату и\или за взятку.
Вот при таком подоходе будет очередь в аптеках и клиниках за вакцинами , будут разбирать как свежий хлеб в булочной.
Но нет же ! надо получить откаты себе в карман , зачем давать заработать коммерсантам из аптек и врачам частных клиник, лучше заработаем сами.
А за 1000 грн не переживайте пенсы их найдут , возьмут с "гробовых", но вакцинируются . У вас же задача вакцинировать ? верно ? вот вам и способ по пунктах выше

P.S. Обзвонил три частные клиники , рядом с домом, по поводу вакцинации от гриппа цена 650-850 грн ! и очередь по 50 человек !!! цена вакцины в аптеке менее 300 грн. Никакой рекламы , никакого принуждения . ВСЕ ПЛАТНО И ДОБРОВОЛЬНО !
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