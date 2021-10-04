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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3855385638573858 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78 Мені вже зробили щеплення 65% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 78 Додано: Пон 04 жов, 2021 22:58 IgA написав: budivelnik написав: А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?

чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний? А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний? Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями. Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями. А тепер подивимось чи погані мої поради

1 Є правило що будь-яке правило найоптимальніше тільки при чітко окресленому діапазоні в якому воно приміняється

Наприклад

Біблейне - не вбий....не можна використовувати в бою.

2 Таким чином

Якщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоні

кількість групи60+*2-кількість вколотих вакцин в цій групі=необхідна кількість

Так от

Коли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірне

Вакцинувати треба тільки групу 60+...

І кожен хто замість того щоб шукати варіанти як виконати це правило - починає колоти кому не попадя з аргументацією - все одно пропаде - ворог і злодій,який підставляє під удар найбільш потребуючу вакцин частину населення

3 А тепер пункт 2 в цифрах

а - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн доз

б - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн доз

в - потрібно для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн = 16 млн доз

Є в НАЯВНОСТІ - 6 млн доз



Які до мене ще запитання?

Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть... А тепер подивимось чи погані мої поради1 Є правило що будь-яке правило найоптимальніше тільки при чітко окресленому діапазоні в якому воно приміняєтьсяНаприкладБіблейне - не вбий....не можна використовувати в бою.2 Таким чиномЯкщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоніТак отКоли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірнеВакцинувати треба тільки групу 60+...І кожен хто замість того щоб шукати варіанти як виконати це правило - починає колоти кому не попадя з аргументацією - все одно пропаде -,який підставляє під удар найбільш потребуючу вакцин частину населення3 А тепер пункт 2 в цифраха - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн дозб - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн дозв -для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн =Які до мене ще запитання?Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть... budivelnik

Повідомлень: 25110 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2744 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 23:16 Оповещенные и умные масоны давно уже вакцинировались.

Пока не поздно бегом всем вакцинироваться. Аргумент #яужепереболел с новыми штаммами не катит. Передохните вы ребята-антиковидщики, как мухи.Оповещенные и умные масоны давно уже вакцинировались.Пока не поздно бегом всем вакцинироваться.Аргумент #яужепереболел с новыми штаммами не катит. Libo 2

Повідомлень: 10243 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4270 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 23:35 budivelnik написав: 3 А тепер пункт 2 в цифрах

а - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн доз

б - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн доз

в - потрібно для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн = 16 млн доз

Є в НАЯВНОСТІ - 6 млн доз



Які до мене ще запитання?

Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть... 3 А тепер пункт 2 в цифраха - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн дозб - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн дозв -для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн =Які до мене ще запитання?Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть...



budivelnik написав: 2,2 млн перехворівших(офіційно)- 15-20 млн не офіційно

4095 - захворіло в день

17232 - отримало першу дозу=еквівалент 8616 перехворівших

2,2 млн / (8616-4095)=488 днів - треба чекати поки кількість провакцинованих зрівняється з кількістю перехворівших(офіційно)...або 3000-4000 днів якщо за основу взяти не офіційних 15 млн перехворівших 2,2 млн перехворівших(офіційно)- 15-20 млн не офіційно4095 - захворіло в день17232 - отримало першу дозу=еквівалент 8616 перехворівших2,2 млн / (8616-4095)=488 днів - треба чекати поки кількість провакцинованих зрівняється з кількістю перехворівших(офіційно)...або 3000-4000 днів якщо за основу взяти не офіційних 15 млн перехворівших



Просто нагадаю чого варті Ваші розрахунки. Як бачите 488 днів не довелось чекати, думаю з 47 млн доз теж без Вас розберуться. Просто нагадаю чого варті Ваші розрахунки. Як бачите 488 днів не довелось чекати, думаю з 47 млн доз теж без Вас розберуться. IgA Повідомлень: 828 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3855385638573858 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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