А тепер подивимось чи погані мої порадиIgA написав:Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.
1 Є правило що будь-яке правило найоптимальніше тільки при чітко окресленому діапазоні в якому воно приміняється
Наприклад
Біблейне - не вбий....не можна використовувати в бою.
2 Таким чином
Якщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоні
кількість групи60+*2-кількість вколотих вакцин в цій групі=необхідна кількість
Так от
Коли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірне
Вакцинувати треба тільки групу 60+...
І кожен хто замість того щоб шукати варіанти як виконати це правило - починає колоти кому не попадя з аргументацією - все одно пропаде - ворог і злодій,який підставляє під удар найбільш потребуючу вакцин частину населення
3 А тепер пункт 2 в цифрах
а - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн доз
б - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн доз
в - потрібно для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн = 16 млн доз
Є в НАЯВНОСТІ - 6 млн доз
Які до мене ще запитання?
Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть...