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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3855385638573858

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:58

  IgA написав:
  budivelnik написав:А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?
чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?
Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.
А тепер подивимось чи погані мої поради
1 Є правило що будь-яке правило найоптимальніше тільки при чітко окресленому діапазоні в якому воно приміняється
Наприклад
Біблейне - не вбий....не можна використовувати в бою.
2 Таким чином
Якщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоні
кількість групи60+*2-кількість вколотих вакцин в цій групі=необхідна кількість
Так от
Коли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірне
Вакцинувати треба тільки групу 60+...
І кожен хто замість того щоб шукати варіанти як виконати це правило - починає колоти кому не попадя з аргументацією - все одно пропаде - ворог і злодій,який підставляє під удар найбільш потребуючу вакцин частину населення
3 А тепер пункт 2 в цифрах
а - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн доз
б - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн доз
в - потрібно для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн = 16 млн доз
Є в НАЯВНОСТІ - 6 млн доз

Які до мене ще запитання?
Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 23:16

Передохните вы ребята-антиковидщики, как мухи. :( Оповещенные и умные масоны давно уже вакцинировались. 8)
Пока не поздно бегом всем вакцинироваться. :!: Аргумент #яужепереболел с новыми штаммами не катит. :x
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 23:35

  budivelnik написав:3 А тепер пункт 2 в цифрах
а - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн доз
б - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн доз
в - потрібно для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн = 16 млн доз
Є в НАЯВНОСТІ - 6 млн доз

Які до мене ще запитання?
Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть...


  budivelnik написав:2,2 млн перехворівших(офіційно)- 15-20 млн не офіційно
4095 - захворіло в день
17232 - отримало першу дозу=еквівалент 8616 перехворівших
2,2 млн / (8616-4095)=488 днів - треба чекати поки кількість провакцинованих зрівняється з кількістю перехворівших(офіційно)...або 3000-4000 днів якщо за основу взяти не офіційних 15 млн перехворівших


Просто нагадаю чого варті Ваші розрахунки. Як бачите 488 днів не довелось чекати, думаю з 47 млн доз теж без Вас розберуться.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 23:45

  IgA написав:нагадаю чого варті Ваші розрахунки.
А я в свою чергу нагадаю що очікувати чогось від емоціонала..тобто якихось розрахунків - взагалі не варто
Ці люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть...
Одним словом паразитують на чужих ризиках, при цьому в них кишка тонка ризикнути самостійно...
Нагадаю
Хто не ризикує - той приречений бути кращим...в другій половині списку
Хто ризикує - може бути як першим так і останнім...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 23:52

  budivelnik написав:Ці люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть...


Так Ви теж не можете як ми бачемо на цій дитячій спробі лінійної апроксимації. Тільки на відміну від Вас я не берусь пояснювати світ за допомогою математики молодших класів. Бо для цього потрібне математичне моделювання в якому я не розбираюсь. А Вас такі дрібниці не зупиняють, але результати у Вас - відповідні
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 00:44

  budivelnik написав:......
А те що Кернес з могили керував Харковом і докерувався що там ліжок менше ніж в Полтаві...так при чому тут Україна?..претензій до харківських керівників.

Не могли бы Вы привести цифры по Полтаве и по Харькову?
Уж не знаю, как там Кернес умудрялся руководить Харьковом с того света, но по данным Госстата количество коек довольно быстро уменьшалось по всей Украине. Причём, чтобы не было политических инсинуаций, началось это не по инициативе Зеленского и задолго до него. В частности, на конец 2013 было 85,0 коек на 10.000 населения, 2014 - 78,5, 2017 - 73,1. Более свежих данных на сай те Госстата не вижу.
ЛАД
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