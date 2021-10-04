budivelnik написав:А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити? чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний?
Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями.
А тепер подивимось чи погані мої поради 1 Є правило що будь-яке правило найоптимальніше тільки при чітко окресленому діапазоні в якому воно приміняється Наприклад Біблейне - не вбий....не можна використовувати в бою. 2 Таким чином Якщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоні кількість групи60+*2-кількість вколотих вакцин в цій групі=необхідна кількість Так от Коли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірне Вакцинувати треба тільки групу 60+... І кожен хто замість того щоб шукати варіанти як виконати це правило - починає колоти кому не попадя з аргументацією - все одно пропаде - ворог і злодій,який підставляє під удар найбільш потребуючу вакцин частину населення 3 А тепер пункт 2 в цифрах а - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн доз б - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн доз в - потрібно для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн = 16 млн доз Є в НАЯВНОСТІ - 6 млн доз
Які до мене ще запитання? Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть...
budivelnik написав:3 А тепер пункт 2 в цифрах а - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн доз б - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн доз в - потрібно для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн = 16 млн доз Є в НАЯВНОСТІ - 6 млн доз
Які до мене ще запитання? Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть...
budivelnik написав:2,2 млн перехворівших(офіційно)- 15-20 млн не офіційно 4095 - захворіло в день 17232 - отримало першу дозу=еквівалент 8616 перехворівших 2,2 млн / (8616-4095)=488 днів - треба чекати поки кількість провакцинованих зрівняється з кількістю перехворівших(офіційно)...або 3000-4000 днів якщо за основу взяти не офіційних 15 млн перехворівших
Просто нагадаю чого варті Ваші розрахунки. Як бачите 488 днів не довелось чекати, думаю з 47 млн доз теж без Вас розберуться.
А я в свою чергу нагадаю що очікувати чогось від емоціонала..тобто якихось розрахунків - взагалі не варто Ці люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть... Одним словом паразитують на чужих ризиках, при цьому в них кишка тонка ризикнути самостійно... Нагадаю Хто не ризикує - той приречений бути кращим...в другій половині списку Хто ризикує - може бути як першим так і останнім...
budivelnik написав:Ці люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть...
Так Ви теж не можете як ми бачемо на цій дитячій спробі лінійної апроксимації. Тільки на відміну від Вас я не берусь пояснювати світ за допомогою математики молодших класів. Бо для цього потрібне математичне моделювання в якому я не розбираюсь. А Вас такі дрібниці не зупиняють, але результати у Вас - відповідні
budivelnik написав:...... А те що Кернес з могили керував Харковом і докерувався що там ліжок менше ніж в Полтаві...так при чому тут Україна?..претензій до харківських керівників.
Не могли бы Вы привести цифры по Полтаве и по Харькову? Уж не знаю, как там Кернес умудрялся руководить Харьковом с того света, но по данным Госстата количество коек довольно быстро уменьшалось по всей Украине. Причём, чтобы не было политических инсинуаций, началось это не по инициативе Зеленского и задолго до него. В частности, на конец 2013 было 85,0 коек на 10.000 населения, 2014 - 78,5, 2017 - 73,1. Более свежих данных на сай те Госстата не вижу.
budivelnik написав:...... 2 Таким чином Якщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоні кількість групи60+*2-кількість вколотих вакцин в цій групі=необхідна кількість Так от Коли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірне Вакцинувати треба тільки групу 60+... ....
Новый аргумент. Просто удивительно, как человек может выкручиваться лишь бы доказать правильность ложной идеи. Раньше считал стоимость жизни и говорил, что 0-30 (а раньше говорил 0-40) вообще не надо вакцинировать, а 40-60 можно, но не особо нужно, теперь, оказывается, очень беспокоится о 60+. Но, вообще-то, у нас уже ввели 7242113+5820725*2 = 18.883.563. Кроме того, наличное количество вакцин не фиксированная цифра, Украина постоянно получает/покупает дополнительные количества. Хотя, можно согласиться, что вакцинация 60+ должна быть приоритетной и недоработки власти есть. Но и "заслуги" антиваксов умалять не стоит. Их пропаганда на многих влияет.
yama, не обижайтесь, но Ваши предложения "Верный сценарий успешной вакцинации в Украине" выглядят лёгким бредом. Я уже пару дней назад отвечал Вам на этот пост - viewtopic.php?p=5307522#p5307522. Вы промолчали, а сейчас повторяете свои предложения один к одному.
Libo написав:Передохните вы ребята-антиковидщики, как мухи. Оповещенные и умные масоны давно уже вакцинировались. Пока не поздно бегом всем вакцинироваться. Аргумент #яужепереболел с новыми штаммами не катит.
К сожалению, с ними вместе переболеют/передохнут ещё многие.
Судя по всему, выводы Минздрава оказались правильными – виновата не столько "повышенная заразность" штамма "дельта", сколько кратковременный иммунитет от двукратной вакцинации, иссякающий спустя пять-шесть месяцев, особенно у людей в "группах риска". ..... Сегодня Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило вакцинацию третьей дозой "Файзера" для лиц, которым исполнилось 18 лет.