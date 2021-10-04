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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3856385738583859> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78 Мені вже зробили щеплення 65% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 78 Додано: Пон 04 жов, 2021 22:58 IgA написав: budivelnik написав: А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?

чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний? А ви особисто розібрались в суті ідеї і можете нас ознайомити?чи так, нахапались кліше і думаєте що розумний? Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями. Не вакциувати молодше 40, опціонально 40-60, добровільно примусово - старше 60. Як бачите з тим що сказав президенд спільного не дуже багато. Чи у Вас вже концепція помінялась, я не дуже слідкував за Вашими останніми калькуляціями. А тепер подивимось чи погані мої поради

1 Є правило що будь-яке правило найоптимальніше тільки при чітко окресленому діапазоні в якому воно приміняється

Наприклад

Біблейне - не вбий....не можна використовувати в бою.

2 Таким чином

Якщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоні

кількість групи60+*2-кількість вколотих вакцин в цій групі=необхідна кількість

Так от

Коли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірне

Вакцинувати треба тільки групу 60+...

І кожен хто замість того щоб шукати варіанти як виконати це правило - починає колоти кому не попадя з аргументацією - все одно пропаде - ворог і злодій,який підставляє під удар найбільш потребуючу вакцин частину населення

3 А тепер пункт 2 в цифрах

а - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн доз

б - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн доз

в - потрібно для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн = 16 млн доз

Є в НАЯВНОСТІ - 6 млн доз



Які до мене ще запитання?

Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть... А тепер подивимось чи погані мої поради1 Є правило що будь-яке правило найоптимальніше тільки при чітко окресленому діапазоні в якому воно приміняєтьсяНаприкладБіблейне - не вбий....не можна використовувати в бою.2 Таким чиномЯкщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоніТак отКоли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірнеВакцинувати треба тільки групу 60+...І кожен хто замість того щоб шукати варіанти як виконати це правило - починає колоти кому не попадя з аргументацією - все одно пропаде -,який підставляє під удар найбільш потребуючу вакцин частину населення3 А тепер пункт 2 в цифраха - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн дозб - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн дозв -для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн =Які до мене ще запитання?Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть... budivelnik

Повідомлень: 25111 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2745 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 23:16 Оповещенные и умные масоны давно уже вакцинировались.

Пока не поздно бегом всем вакцинироваться. Аргумент #яужепереболел с новыми штаммами не катит. Передохните вы ребята-антиковидщики, как мухи.Оповещенные и умные масоны давно уже вакцинировались.Пока не поздно бегом всем вакцинироваться.Аргумент #яужепереболел с новыми штаммами не катит. Libo 2

Повідомлень: 10243 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4270 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 23:35 budivelnik написав: 3 А тепер пункт 2 в цифрах

а - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн доз

б - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн доз

в - потрібно для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн = 16 млн доз

Є в НАЯВНОСТІ - 6 млн доз



Які до мене ще запитання?

Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть... 3 А тепер пункт 2 в цифраха - кількість групи 60+ =приблизно 10,121 млн населення=потрібно мати 20,242 млн дозб - є вакцинованих в цій групі - 20%=2 млн осіб*2 = 4 млн дозв -для повної вакцинації групи 20,24 млн - 4 млн =Які до мене ще запитання?Те що Шмигаль обіцяє до кінця року 47 млн доз ...так і ви кажіть...



budivelnik написав: 2,2 млн перехворівших(офіційно)- 15-20 млн не офіційно

4095 - захворіло в день

17232 - отримало першу дозу=еквівалент 8616 перехворівших

2,2 млн / (8616-4095)=488 днів - треба чекати поки кількість провакцинованих зрівняється з кількістю перехворівших(офіційно)...або 3000-4000 днів якщо за основу взяти не офіційних 15 млн перехворівших 2,2 млн перехворівших(офіційно)- 15-20 млн не офіційно4095 - захворіло в день17232 - отримало першу дозу=еквівалент 8616 перехворівших2,2 млн / (8616-4095)=488 днів - треба чекати поки кількість провакцинованих зрівняється з кількістю перехворівших(офіційно)...або 3000-4000 днів якщо за основу взяти не офіційних 15 млн перехворівших



Просто нагадаю чого варті Ваші розрахунки. Як бачите 488 днів не довелось чекати, думаю з 47 млн доз теж без Вас розберуться. Просто нагадаю чого варті Ваші розрахунки. Як бачите 488 днів не довелось чекати, думаю з 47 млн доз теж без Вас розберуться. IgA Повідомлень: 829 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 23:45 IgA написав: нагадаю чого варті Ваші розрахунки. нагадаю чого варті Ваші розрахунки. А я в свою чергу нагадаю що очікувати чогось від емоціонала..тобто якихось розрахунків - взагалі не варто

Ці люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть...

Одним словом паразитують на чужих ризиках, при цьому в них кишка тонка ризикнути самостійно...

Нагадаю

Хто не ризикує - той приречений бути кращим...в другій половині списку

Хто ризикує - може бути як першим так і останнім... А я в свою чергу нагадаю що очікувати чогось від емоціонала..тобто якихось розрахунків - взагалі не вартоЦі люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть...Одним словом паразитують на чужих ризиках, при цьому в них кишка тонка ризикнути самостійно...НагадаюХто не ризикує - той приречений бути кращим...в другій половині спискуХто ризикує - може бути як першим так і останнім... budivelnik

Повідомлень: 25111 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2745 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 23:52 budivelnik написав: Ці люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть... Ці люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть...



Так Ви теж не можете як ми бачемо на цій дитячій спробі лінійної апроксимації. Тільки на відміну від Вас я не берусь пояснювати світ за допомогою математики молодших класів. Бо для цього потрібне математичне моделювання в якому я не розбираюсь. А Вас такі дрібниці не зупиняють, але результати у Вас - відповідні Так Ви теж не можете як ми бачемо на цій дитячій спробі лінійної апроксимації. Тільки на відміну від Вас я не берусь пояснювати світ за допомогою математики молодших класів. Бо для цього потрібне математичне моделювання в якому я не розбираюсь. А Вас такі дрібниці не зупиняють, але результати у Вас - відповідні IgA Повідомлень: 829 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 00:44 budivelnik написав: ......

А те що Кернес з могили керував Харковом і докерувався що там ліжок менше ніж в Полтаві...так при чому тут Україна?..претензій до харківських керівників. ......А те що Кернес з могили керував Харковом і докерувався що там ліжок менше ніж в Полтаві...так при чому тут Україна?..претензій до харківських керівників.

Не могли бы Вы привести цифры по Полтаве и по Харькову?

Уж не знаю, как там Кернес умудрялся руководить Харьковом с того света, но по данным Госстата количество коек довольно быстро уменьшалось по всей Украине. Причём, чтобы не было политических инсинуаций, началось это не по инициативе Зеленского и задолго до него. В частности, на конец 2013 было 85,0 коек на 10.000 населения, 2014 - 78,5, 2017 - 73,1. Более свежих данных на сай те Госстата не вижу. Не могли бы Вы привести цифры по Полтаве и по Харькову?Уж не знаю, как там Кернес умудрялся руководить Харьковом с того света, но по данным Госстата количество коек довольно быстро уменьшалось по всей Украине. Причём, чтобы не было политических инсинуаций, началось это не по инициативе Зеленского и задолго до него. В частности, на конец 2013 было 85,0 коек на 10.000 населения, 2014 - 78,5, 2017 - 73,1. Более свежих данных на сай те Госстата не вижу. ЛАД 2 Повідомлень: 19810 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4853 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 01:26 budivelnik написав: ......

2 Таким чином

Якщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоні

кількість групи60+*2-кількість вколотих вакцин в цій групі=необхідна кількість

Так от

Коли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірне

Вакцинувати треба тільки групу 60+...

.... ......2 Таким чиномЯкщо кількість доступних(наявних) доз вакцин знаходиться в діапазоніТак отКоли необхідна кількість менша ніж в рівнянні...то моє правило на 100% вірнеВакцинувати треба тільки групу 60+.......

Новый аргумент.

Просто удивительно, как человек может выкручиваться лишь бы доказать правильность ложной идеи.

Раньше считал стоимость жизни и говорил, что 0-30 (а раньше говорил 0-40) вообще не надо вакцинировать, а 40-60 можно, но не особо нужно, теперь, оказывается, очень беспокоится о 60+.

Но, вообще-то, у нас уже ввели 7242113+5820725*2 = 18.883.563.

Кроме того, наличное количество вакцин не фиксированная цифра, Украина постоянно получает/покупает дополнительные количества.

Хотя, можно согласиться, что вакцинация 60+ должна быть приоритетной и недоработки власти есть. Но и "заслуги" антиваксов умалять не стоит. Их пропаганда на многих влияет. Новый аргумент.Просто удивительно, как человек может выкручиваться лишь бы доказать правильность ложной идеи.Раньше считал стоимость жизни и говорил, что 0-30 (а раньше говорил 0-40) вообще не надо вакцинировать, а 40-60 можно, но не особо нужно, теперь, оказывается, очень беспокоится о 60+.Но, вообще-то, у насввели 7242113+5820725*2 = 18.883.563.Кроме того, наличное количество вакцин не фиксированная цифра, Украина постоянно получает/покупает дополнительные количества.Хотя, можно согласиться, что вакцинация 60+ должна быть приоритетной и недоработки власти есть. Но и "заслуги" антиваксов умалять не стоит. Их пропаганда на многих влияет. ЛАД 2 Повідомлень: 19810 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4853 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 01:38 yama, не обижайтесь, но Ваши предложения "Верный сценарий успешной вакцинации в Украине" выглядят лёгким бредом.

Я уже пару дней назад отвечал Вам на этот пост - , не обижайтесь, но Ваши предложения "" выглядят лёгким бредом.Я уже пару дней назад отвечал Вам на этот пост - viewtopic.php?p=5307522#p5307522 . Вы промолчали, а сейчас повторяете свои предложения один к одному. ЛАД 2 Повідомлень: 19810 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4853 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 01:40 Libo написав: Передохните вы ребята-антиковидщики, как мухи. Оповещенные и умные масоны давно уже вакцинировались.

Пока не поздно бегом всем вакцинироваться. Аргумент #яужепереболел с новыми штаммами не катит. Передохните вы ребята-антиковидщики, как мухи.Оповещенные и умные масоны давно уже вакцинировались.Пока не поздно бегом всем вакцинироваться.Аргумент #яужепереболел с новыми штаммами не катит.

К сожалению, с ними вместе переболеют/передохнут ещё многие. К сожалению, с ними вместе переболеют/передохнут ещё многие. ЛАД 2 Повідомлень: 19810 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4853 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 01:50 Судя по всему, выводы Минздрава оказались правильными – виновата не столько "повышенная заразность" штамма "дельта", сколько кратковременный иммунитет от двукратной вакцинации, иссякающий спустя пять-шесть месяцев, особенно у людей в "группах риска".

.....

Сегодня Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило вакцинацию третьей дозой "Файзера" для лиц, которым исполнилось 18 лет.

https://www.9tv.co.il/item/34818

Цифры по улучшению ситуации в Израиле не привожу, желающие посмотрят сами по ссылке. Цифры по улучшению ситуации в Израиле не привожу, желающие посмотрят сами по ссылке. ЛАД 2 Повідомлень: 19810 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4853 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3856385738583859> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7757 9259488

ЛОБ Пон 04 жов, 2021 17:11