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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3856385738583859

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 02:10

"Зачем переболевшим коронавирусом еще и вакцинироваться? - https://detaly.co.il/perebolel-idi-i-vaktsinirujsya/
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 03:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  Hotab написав:Истребин тут пугает антиваксов, в истерику загоняет.


Сегодня, 4 октября, дата подведения итогов по прогнозам Fler vs Истребин.
По прогнозам Флер, до 4 октября – не более 10 000 выявленных за сутки.
По факту 30.09. – 11757 - ошибка на 1757 чел.
__________ 01.10. – 12034 - ошибка на 2034 чел.
__________ 02.10. – 11809 - ошибка на 1809 чел.
Максимальная ошибка Флер – это 2034 чел.
Ну что вам рассказать про ̶С̶а̶х̶а̶л̶и̶н̶ Истребина с его прогнозом 16000 выявленных на 4 октября?
На 4 октября выявили 4821 чел. 16000-4821 = 11179 чел. - ошибочка, однако :shock:
16000 – 12034 = 3966 чел. – это минимальная ошибка Истребина…
Чей прогноз получился ближе к истине? (Вопрос риторический).
Мы понимаем, выходные, тестирование и все такое... поэтому предвосхищая ваксовские визги про 5 и 6 октября, напомню, что увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября 8)
Я ставил соточку бакинских рублей на Истребина, но кто-то побоялся проспорить.

Вам приятно быть такой умной, как моя жена потом?
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 03:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:На территории Великобритании за сутки выявили свыше 30 тыс новых инфицированных коронавирусной инфекцией, в Турции – свыше 27 тыс новых больных, в США – свыше 26 тыс.
Далее в списке идут Россия и Индия. Россия и Мексика лидируют в мире по суточной смертности от коронавируса.
https://cursorinfo.co.il/world-news/vel ... 19-v-mire/

IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Сравните показатели ежедневной смертности и уровень вакцинации в этих странах с Россией, Украиной, тогда и поговорим..
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