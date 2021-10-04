Hotab написав:Истребин тут пугает антиваксов, в истерику загоняет.
Сегодня, 4 октября, дата подведения итогов по прогнозам Fler vs Истребин. По прогнозам Флер, до 4 октября – не более 10 000 выявленных за сутки. По факту 30.09. – 11757 - ошибка на 1757 чел. __________ 01.10. – 12034 - ошибка на 2034 чел. __________ 02.10. – 11809 - ошибка на 1809 чел. Максимальная ошибка Флер – это 2034 чел. Ну что вам рассказать про ̶С̶а̶х̶а̶л̶и̶н̶ Истребина с его прогнозом 16000 выявленных на 4 октября? На 4 октября выявили 4821 чел. 16000-4821 = 11179 чел. - ошибочка, однако 16000 – 12034 = 3966 чел. – это минимальная ошибка Истребина… Чей прогноз получился ближе к истине? (Вопрос риторический). Мы понимаем, выходные, тестирование и все такое... поэтому предвосхищая ваксовские визги про 5 и 6 октября, напомню, что увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября
Я ставил соточку бакинских рублей на Истребина, но кто-то побоялся проспорить.
fler написав:На территории Великобритании за сутки выявили свыше 30 тыс новых инфицированных коронавирусной инфекцией, в Турции – свыше 27 тыс новых больных, в США – свыше 26 тыс. Далее в списке идут Россия и Индия. Россия и Мексика лидируют в мире по суточной смертности от коронавируса. https://cursorinfo.co.il/world-news/vel ... 19-v-mire/
IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Сравните показатели ежедневной смертности и уровень вакцинации в этих странах с Россией, Украиной, тогда и поговорим..