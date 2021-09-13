fler написав:На территории Великобритании за сутки выявили свыше 30 тыс новых инфицированных коронавирусной инфекцией, в Турции – свыше 27 тыс новых больных, в США – свыше 26 тыс. Далее в списке идут Россия и Индия. Россия и Мексика лидируют в мире по суточной смертности от коронавируса. https://cursorinfo.co.il/world-news/vel ... 19-v-mire/
IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Сравните показатели ежедневной смертности и уровень вакцинации в этих странах с Россией, Украиной, тогда и поговорим..
Хронология событий (обращайте внимание на даты в цитатах):
13.09.2021 Истребин пишет на своей станице:
На следующий день мадам бросает ему в лицо перчатку:
fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.
Через день мадам стало страшно, но она в своей манере, раздавая всем оскорбления, тихонько меняет дату прогноза на 4.10.21
fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Ещё через день стало ещё страшнее, потому появляется дополнительное условие, "уточню")). Конечно же подбадривая себя: "по моим наблюдениям пока не превышало"))):
fler написав:Поэтому я уточню: до 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки. По моим наблюдениям (с августа этого года) кол-во тестов пока не превышало 75,5 тыс./сутки.
Свою брошенную в лицо перчатку она аккуратно подняла с земли в конце сентября ещё, так как даже дважды меняя свои же прогнозы , все равно досрочно облажалась. .
А вы перечитайте выше историю своего залезания в глубокую ж)))
И заметьте, Истребин понятия не имеет о том, что вы туда сами напросились и залезли))) Тот случай, когда вы полаяли, а он и дальше занимается разумной аналитикой. Для ещё одного любителя за глаза покритиковать, но ни разу не возращившего в лицо на странице в ФБ: 317 мертей, уверенно летим к 50.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 жов, 2021 08:11, всього редагувалось 3 разів.
Цікавий допис по Великобританії кілька днів тому зробив Андрій Волянський, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова:
За 3 недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. 75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ Нижче повний текст. Також під постом цікаве обговорення. Рекомендую.
Вакцинированные болеют и умирают. Массово.
В Великобритании полностью вакцинированные старше 40 лет инфицируются Дельтой чаще, чем непривитые.
Парадоксально, но факт. Поразительно то, что англичане выкладывают эту информацию в открытый доступ. Достоверно ли это? Вполне. Обработаны данные почти 700 тысяч инфицированных. За 3 недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых - около 0,3%. Как это объяснить?
Заболевшие вариантом Дельта люди возрастом до 50 лет практически не умирают независимо от вакцинального статуса - 175 смертей на 520 тысяч инфицированных (летальность 0,035%). Умирают в основном вакцинированные 50+ (2239 человек), которых не защитила вакцинация. Летальность среди привитых 50+ 1,6%, среди непривитых - 5%. Да, частота смертей среди непривитых ГОРАЗДО выше, но непривитых среди 50+ мало, около 15%, поэтому 75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ.
Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых. Только в одной стране, только за три недели 270 тысяч случаев инфицирования и 2300 смертей среди полностью вакцинированных. Вакцинация не защитила их ни от заболевания, ни от летального исхода.
Выводы: ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 50 ЛЕТ НУЖНО ПРИВИВАТЬ (если они не болели). НО ВАКЦИНИРОВАННЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ РАССЧИТЫВАТЬ НА АБСОЛЮТНУЮ ВАКЦИНАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ. ЕСЛИ ОНИ ЗАБОЛЕВАЮТ (а они заболевают) - ЛЕТАЛЬНОСТЬ среди полностью привитых 50+ 1,6%.
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ВТОРОЙ ДОЗЫ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ, ДО ТЕСТА СОБЛЮДАТЬ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.