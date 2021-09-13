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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3856385738583859

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 03:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:На территории Великобритании за сутки выявили свыше 30 тыс новых инфицированных коронавирусной инфекцией, в Турции – свыше 27 тыс новых больных, в США – свыше 26 тыс.
Далее в списке идут Россия и Индия. Россия и Мексика лидируют в мире по суточной смертности от коронавируса.
https://cursorinfo.co.il/world-news/vel ... 19-v-mire/

IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Сравните показатели ежедневной смертности и уровень вакцинации в этих странах с Россией, Украиной, тогда и поговорим..
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:27

Доктора наук, они такие))

Ну что, поговорим о фиаско?)))))

Хронология событий (обращайте внимание на даты в цитатах):

13.09.2021 Истребин пишет на своей станице:
Зображення

На следующий день мадам бросает ему в лицо перчатку:

  fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня).
Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.


Через день мадам стало страшно, но она в своей манере, раздавая всем оскорбления, тихонько меняет дату прогноза на 4.10.21

  fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… :D
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки :roll:


Ещё через день стало ещё страшнее, потому появляется дополнительное условие, "уточню")). Конечно же подбадривая себя: "по моим наблюдениям пока не превышало"))):

  fler написав:Поэтому я уточню: до 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки. По моим наблюдениям (с августа этого года) кол-во тестов пока не превышало 75,5 тыс./сутки.


Свою брошенную в лицо перчатку она аккуратно подняла с земли в конце сентября ещё, так как даже дважды меняя свои же прогнозы , все равно досрочно облажалась. .
  fler написав:По факту:
30.09. – 1175
01.10. – 12034
02.10. – 11809



Но сидеть в луже одной скучно, хочется рядом ещё кого-нибудь, типа "не я одна такая".
Потому 4.10.2021 мадам срочно пробует закрыть вопрос , поваляв все фигуры на доске:
  fler написав:поэтому предвосхищая ваксовские визги про 5 и 6 октября, напомню, что увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября


Нет, мадам. Он давно проигран для вас. А для Истребина он в силе до 11.10.2021 . И вы об этом хорошо знаете. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:42

  Hotab написав:Ну что, поговорим о фиаско?)))))

Хронология событий (обращайте внимание на даты в цитатах):

13.09.2021 Истребин пишет на своей станице:
Зображення


Хотаб, к чему все эти крики, если
За добу 04 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. :mrgreen:
https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хотаб, к чему все эти крики, если

А вы перечитайте выше историю своего залезания в глубокую ж)))

И заметьте, Истребин понятия не имеет о том, что вы туда сами напросились и залезли)))
Тот случай, когда вы полаяли, а он и дальше занимается разумной аналитикой.
Для ещё одного любителя за глаза покритиковать, но ни разу не возращившего в лицо на странице в ФБ:
317 мертей, уверенно летим к 50.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 жов, 2021 08:11, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:58

За минувшие сутки от коронавируса скончались 317 украинцев, еще 1881 попали в больницы. При этом за день выздоровели в два раза меньше, чем заболели.

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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цікавий допис по Великобританії кілька днів тому зробив Андрій Волянський, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова:

За 3 недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых.
75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ
Нижче повний текст. Також під постом цікаве обговорення. Рекомендую.


Вакцинированные болеют и умирают. Массово.

В Великобритании полностью вакцинированные старше 40 лет инфицируются Дельтой чаще, чем непривитые.

Парадоксально, но факт. Поразительно то, что англичане выкладывают эту информацию в открытый доступ. Достоверно ли это? Вполне. Обработаны данные почти 700 тысяч инфицированных. За 3 недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых - около 0,3%. Как это объяснить?

Заболевшие вариантом Дельта люди возрастом до 50 лет практически не умирают независимо от вакцинального статуса - 175 смертей на 520 тысяч инфицированных (летальность 0,035%). Умирают в основном вакцинированные 50+ (2239 человек), которых не защитила вакцинация. Летальность среди привитых 50+ 1,6%, среди непривитых - 5%. Да, частота смертей среди непривитых ГОРАЗДО выше, но непривитых среди 50+ мало, около 15%, поэтому 75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ.

Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых. Только в одной стране, только за три недели 270 тысяч случаев инфицирования и 2300 смертей среди полностью вакцинированных. Вакцинация не защитила их ни от заболевания, ни от летального исхода.

Выводы:
ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 50 ЛЕТ НУЖНО ПРИВИВАТЬ (если они не болели).
НО ВАКЦИНИРОВАННЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ РАССЧИТЫВАТЬ НА АБСОЛЮТНУЮ ВАКЦИНАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ. ЕСЛИ ОНИ ЗАБОЛЕВАЮТ (а они заболевают) - ЛЕТАЛЬНОСТЬ среди полностью привитых 50+ 1,6%.

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ВТОРОЙ ДОЗЫ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ, ДО ТЕСТА СОБЛЮДАТЬ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.


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Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Yuriyqwer написав:Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых - около 0,3%. Как это объяснить?


А вы сами как думаете? Потому что тут раз 10 звучали ответы на эти вопросы.

Давайте проверим,как усвоили это антиваксы.
А ну-ка?? Доктор наук,у вас есть ответ??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:57

  Hotab написав:А ну-ка?? Доктор наук,у вас есть ответ??


Когда дурачка включал Ромасик, то я еще готов был поверить в его низкие умственные способности, но тут драчка включает целый доктор медичных наук. Печально это.
IgA
 
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