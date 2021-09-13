Додано: Вів 05 жов, 2021 08:31

Цікавий допис по Великобританії кілька днів тому зробив, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова:За 3 недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых.Нижче повний текст. Також під постом цікаве обговорення. Рекомендую.Вакцинированные болеют и умирают. Массово.В Великобритании полностью вакцинированные старше 40 лет инфицируются Дельтой чаще, чем непривитые.Парадоксально, но факт. Поразительно то, что англичане выкладывают эту информацию в открытый доступ. Достоверно ли это? Вполне. Обработаны данные почти 700 тысяч инфицированных. За 3 недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых - около 0,3%. Как это объяснить?Заболевшие вариантом Дельта люди возрастом до 50 лет практически не умирают независимо от вакцинального статуса - 175 смертей на 520 тысяч инфицированных (летальность 0,035%). Умирают в основном вакцинированные 50+ (2239 человек), которых не защитила вакцинация. Летальность среди привитых 50+ 1,6%, среди непривитых - 5%. Да, частота смертей среди непривитых ГОРАЗДО выше, но непривитых среди 50+ мало, около 15%, поэтому 75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ.Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых. Только в одной стране, только за три недели 270 тысяч случаев инфицирования и 2300 смертей среди полностью вакцинированных. Вакцинация не защитила их ни от заболевания, ни от летального исхода.Выводы:ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 50 ЛЕТ НУЖНО ПРИВИВАТЬ (если они не болели).НО ВАКЦИНИРОВАННЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ РАССЧИТЫВАТЬ НА АБСОЛЮТНУЮ ВАКЦИНАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ. ЕСЛИ ОНИ ЗАБОЛЕВАЮТ (а они заболевают) - ЛЕТАЛЬНОСТЬ среди полностью привитых 50+ 1,6%.ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ВТОРОЙ ДОЗЫ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ, ДО ТЕСТА СОБЛЮДАТЬ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.