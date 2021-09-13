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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38573858385938603861>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 03:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:На территории Великобритании за сутки выявили свыше 30 тыс новых инфицированных коронавирусной инфекцией, в Турции – свыше 27 тыс новых больных, в США – свыше 26 тыс.
Далее в списке идут Россия и Индия. Россия и Мексика лидируют в мире по суточной смертности от коронавируса.
https://cursorinfo.co.il/world-news/vel ... 19-v-mire/

IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Сравните показатели ежедневной смертности и уровень вакцинации в этих странах с Россией, Украиной, тогда и поговорим..
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:27

Доктора наук, они такие))

Ну что, поговорим о фиаско?)))))

Хронология событий (обращайте внимание на даты в цитатах):

13.09.2021 Истребин пишет на своей станице:
Зображення

На следующий день мадам бросает ему в лицо перчатку:

  fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня).
Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.


Через день мадам стало страшно, но она в своей манере, раздавая всем оскорбления, тихонько меняет дату прогноза на 4.10.21

  fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… :D
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки :roll:


Ещё через день стало ещё страшнее, потому появляется дополнительное условие, "уточню")). Конечно же подбадривая себя: "по моим наблюдениям пока не превышало"))):

  fler написав:Поэтому я уточню: до 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки. По моим наблюдениям (с августа этого года) кол-во тестов пока не превышало 75,5 тыс./сутки.


Свою брошенную в лицо перчатку она аккуратно подняла с земли в конце сентября ещё, так как даже дважды меняя свои же прогнозы , все равно досрочно облажалась. .
  fler написав:По факту:
30.09. – 1175
01.10. – 12034
02.10. – 11809



Но сидеть в луже одной скучно, хочется рядом ещё кого-нибудь, типа "не я одна такая".
Потому 4.10.2021 мадам срочно пробует закрыть вопрос , поваляв все фигуры на доске:
  fler написав:поэтому предвосхищая ваксовские визги про 5 и 6 октября, напомню, что увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября


Нет, мадам. Он давно проигран для вас. А для Истребина он в силе до 11.10.2021 . И вы об этом хорошо знаете. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:42

  Hotab написав:Ну что, поговорим о фиаско?)))))

Хронология событий (обращайте внимание на даты в цитатах):

13.09.2021 Истребин пишет на своей станице:
Зображення


Хотаб, к чему все эти крики, если
За добу 04 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. :mrgreen:
https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хотаб, к чему все эти крики, если

А вы перечитайте выше историю своего залезания в глубокую ж)))

И заметьте, Истребин понятия не имеет о том, что вы туда сами напросились и залезли)))
Тот случай, когда вы полаяли, а он и дальше занимается разумной аналитикой.
Для ещё одного любителя за глаза покритиковать, но ни разу не возращившего в лицо на странице в ФБ:
317 мертей, уверенно летим к 50.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 жов, 2021 08:11, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:58

За минувшие сутки от коронавируса скончались 317 украинцев, еще 1881 попали в больницы. При этом за день выздоровели в два раза меньше, чем заболели.

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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:За добу 04 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

А что смешного? Летальных больше 300. Значит не всех выявляют. 15 000 заболевших в день легко может быть к концу недели.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:02

  IgA написав:
  budivelnik написав:Ці люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть...
Так Ви теж не можете як ми бачемо на цій дитячій спробі лінійної апроксимації. Тільки на відміну від Вас я не берусь пояснювати світ за допомогою математики молодших класів. Бо для цього потрібне математичне моделювання в якому я не розбираюсь. А Вас такі дрібниці не зупиняють, але результати у Вас - відповідні
А пробували проаналізувати-чому я пишу дитячою мовою?
Як людина, яка на Ваш погляд мислить примітивними лінійними апроксимаціями в житті змогла обійти 95% населення України?

Як тільки зможете дати логічно повязані відповіді на ці примітивні питання - я їх радо почитаю
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Иногда Вы пишете вполне разумные посты, а иногда ненаучную фантастику. :)
У Вас сценарий провала вакцинации в Украине.
Для многих людей 500 грн - хорошая дыра в бюджете.
Как "было в начале" не показатель. "дефицитно\платно\дорого" было потому, что вакцины почти не было (было крайне мало). Если любого товара есть 10 единиц, а желающих 1000, то будет "ажиотаж" и очереди и по блату/за взятку. Но это совсем не значит, что когда товар появится в больших количествах, то спрос на него резко вырастет. Кроме того, в значительной мере причиной такого "ажиотажа" в начале были как раз ограничения на международные поездки и спрос был со стороны тех, кому это важно и необходимо. Можно не сомневаться, что если бы не ограничения, спрос резко упал бы.
Я много написал. Было бы достаточно привести пример с вакцинированием от гриппа. Всё обстоит так, как Вы предлагаете.
И что, сколько людей это делает?

Я вам описал психологию . А вы мне об ограничениях. Ограничения никуда не делись. А дефицита не будет , рынок сам отрегулируется частные аптечные сети привезут столько вакцины на сколько будет спрос , а спрос будет , так как вакцина станет в головах пересичного элитным продуктом как например авто , и все будут стремиться заполучить такой элитный псевдодефицитный товар. Как сейчас ажиотаж на авто ..хоть на бляхаха ...хоть 30 летнее но надо же купить ... ну на крайняк таврию , и таврии между делом выросли в цене после начала пандемии , пенсионеры нашли деньги на таврии, Вы недооцениваете пенсионеров ! Да 500 грн деньги для украинца и вот именно по этому он и будет ценить вакцину хотеть ее . Нифига вы не понимаете в маркетинге ... А если этот шмурдяк колют на каждом углу задаром - так кому это надо ? Хороший товар за просто так не раздают ! ответил ? удовлетворены ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:18

все, коронавирус побежден ! :mrgreen:

Зарегистрирован российский аппарат дистанционного подавления коронавируса

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение медицинского изделия для аппарата дистанционного электромагнитного подавления вирусов "Тор" российской разработки, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Прибор не имеет аналогов в мире. Полторы недели назад он получил регудостоверение как медицинское изделие. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Шпак в понедельник на форуме "Микроэлектроника 2021", который проходит в Алуште.

Он уточнил, что такой прибор установлен в зале, где проходят мероприятия форума. По окончании организаторы соберут статистику заболеваемости.

"Это очередной раз доказывает успешность нашу и возможность с точки зрения электроники, с точки зрения сложной медицинской техники решать самые серьезные задачи", - отметил замминистра.

Информация об аппарате "Тор" размещена в разделе разработок на сайте АО "Концерн Гранит". Разработчик утверждает, что прибор при включении в сеть образует широкополосное электромагнитное излучение на низкоинтенсивных высоковольтных импульсах, и под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:24

  yama написав:....
ответил ? удовлетворены ?

Не удовлетворён.
Простите, детский лепет.
У разных товаров разная стратегия продаж.
"А дефицита не будет , рынок сам отрегулируется частные аптечные сети привезут столько вакцины на сколько будет спрос" - не тот случай, так может быть с товаром, на который в мире нет дефицита. Вакцина сегодня пока что товар дефицитный (во всём мире). Частные сети если и сумеют вырвать какие-то небольшие количества, то по космическим ценам, соответственно, и продавать их будут далеко не по 1000 грн.
Вы плохо понимаете жизнь пенсионеров (конечно, если это не какой-нибудь судья).
"Нифига вы не понимаете в маркетинге ... "
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 жов, 2021 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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