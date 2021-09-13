fler написав:На территории Великобритании за сутки выявили свыше 30 тыс новых инфицированных коронавирусной инфекцией, в Турции – свыше 27 тыс новых больных, в США – свыше 26 тыс. Далее в списке идут Россия и Индия. Россия и Мексика лидируют в мире по суточной смертности от коронавируса. https://cursorinfo.co.il/world-news/vel ... 19-v-mire/
IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Сравните показатели ежедневной смертности и уровень вакцинации в этих странах с Россией, Украиной, тогда и поговорим..
Хронология событий (обращайте внимание на даты в цитатах):
13.09.2021 Истребин пишет на своей станице:
На следующий день мадам бросает ему в лицо перчатку:
fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.
Через день мадам стало страшно, но она в своей манере, раздавая всем оскорбления, тихонько меняет дату прогноза на 4.10.21
fler написав:Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Ещё через день стало ещё страшнее, потому появляется дополнительное условие, "уточню")). Конечно же подбадривая себя: "по моим наблюдениям пока не превышало"))):
fler написав:Поэтому я уточню: до 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс. выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс./сутки. По моим наблюдениям (с августа этого года) кол-во тестов пока не превышало 75,5 тыс./сутки.
Свою брошенную в лицо перчатку она аккуратно подняла с земли в конце сентября ещё, так как даже дважды меняя свои же прогнозы , все равно досрочно облажалась. .
А вы перечитайте выше историю своего залезания в глубокую ж)))
И заметьте, Истребин понятия не имеет о том, что вы туда сами напросились и залезли))) Тот случай, когда вы полаяли, а он и дальше занимается разумной аналитикой. Для ещё одного любителя за глаза покритиковать, но ни разу не возращившего в лицо на странице в ФБ: 317 мертей, уверенно летим к 50.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 жов, 2021 08:11, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:Ці люди видні тільки тоді, коли вони можуть кривляючись когось звинувачувати..а от спрогнозувати..пояснити - вони не можуть...
Так Ви теж не можете як ми бачемо на цій дитячій спробі лінійної апроксимації. Тільки на відміну від Вас я не берусь пояснювати світ за допомогою математики молодших класів. Бо для цього потрібне математичне моделювання в якому я не розбираюсь. А Вас такі дрібниці не зупиняють, але результати у Вас - відповідні
А пробували проаналізувати-чому я пишу дитячою мовою? Як людина, яка на Ваш погляд мислить примітивними лінійними апроксимаціями в житті змогла обійти 95% населення України?
Як тільки зможете дати логічно повязані відповіді на ці примітивні питання - я їх радо почитаю
ЛАД написав:Иногда Вы пишете вполне разумные посты, а иногда ненаучную фантастику. У Вас сценарий провала вакцинации в Украине. Для многих людей 500 грн - хорошая дыра в бюджете. Как "было в начале" не показатель. "дефицитно\платно\дорого" было потому, что вакцины почти не было (было крайне мало). Если любого товара есть 10 единиц, а желающих 1000, то будет "ажиотаж" и очереди и по блату/за взятку. Но это совсем не значит, что когда товар появится в больших количествах, то спрос на него резко вырастет. Кроме того, в значительной мере причиной такого "ажиотажа" в начале были как раз ограничения на международные поездки и спрос был со стороны тех, кому это важно и необходимо. Можно не сомневаться, что если бы не ограничения, спрос резко упал бы. Я много написал. Было бы достаточно привести пример с вакцинированием от гриппа. Всё обстоит так, как Вы предлагаете. И что, сколько людей это делает?
Я вам описал психологию . А вы мне об ограничениях. Ограничения никуда не делись. А дефицита не будет , рынок сам отрегулируется частные аптечные сети привезут столько вакцины на сколько будет спрос , а спрос будет , так как вакцина станет в головах пересичного элитным продуктом как например авто , и все будут стремиться заполучить такой элитный псевдодефицитный товар. Как сейчас ажиотаж на авто ..хоть на бляхаха ...хоть 30 летнее но надо же купить ... ну на крайняк таврию , и таврии между делом выросли в цене после начала пандемии , пенсионеры нашли деньги на таврии, Вы недооцениваете пенсионеров ! Да 500 грн деньги для украинца и вот именно по этому он и будет ценить вакцину хотеть ее . Нифига вы не понимаете в маркетинге ... А если этот шмурдяк колют на каждом углу задаром - так кому это надо ? Хороший товар за просто так не раздают ! ответил ? удовлетворены ?
Зарегистрирован российский аппарат дистанционного подавления коронавируса
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение медицинского изделия для аппарата дистанционного электромагнитного подавления вирусов "Тор" российской разработки, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.
"Прибор не имеет аналогов в мире. Полторы недели назад он получил регудостоверение как медицинское изделие. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Шпак в понедельник на форуме "Микроэлектроника 2021", который проходит в Алуште.
Он уточнил, что такой прибор установлен в зале, где проходят мероприятия форума. По окончании организаторы соберут статистику заболеваемости.
"Это очередной раз доказывает успешность нашу и возможность с точки зрения электроники, с точки зрения сложной медицинской техники решать самые серьезные задачи", - отметил замминистра.
Информация об аппарате "Тор" размещена в разделе разработок на сайте АО "Концерн Гранит". Разработчик утверждает, что прибор при включении в сеть образует широкополосное электромагнитное излучение на низкоинтенсивных высоковольтных импульсах, и под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению.
Не удовлетворён. Простите, детский лепет. У разных товаров разная стратегия продаж. "А дефицита не будет , рынок сам отрегулируется частные аптечные сети привезут столько вакцины на сколько будет спрос" - не тот случай, так может быть с товаром, на который в мире нет дефицита. Вакцина сегодня пока что товар дефицитный (во всём мире). Частные сети если и сумеют вырвать какие-то небольшие количества, то по космическим ценам, соответственно, и продавать их будут далеко не по 1000 грн. Вы плохо понимаете жизнь пенсионеров (конечно, если это не какой-нибудь судья). "Нифига вы не понимаете в маркетинге ... "
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 жов, 2021 09:37, всього редагувалось 1 раз.