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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:49
ЛАД написав:
Антиваксы просто не понимают, что читают.
На жаль не розумієте Ви
1 З чого почалась короноістерія? - ми всі помремо....
2 Що вакцинаторів постійно питали антивакцинатори
який рівень смертей ви будете вважати нормальним..бо корона це грип назавжди
Вакцинатори ж в свою чергу чомусь сприймали вакцинування як пігулку безсмерття..
3 Станом на сьогодні видно що смерті від короновірусу - будуть навіть у 4 рази вакцинованих...
Тому ще раз питання
Якщо в Україні буде 1 смерть на 20000 населення при рівні вакцинування 12%
А в Англії буде 1 смерть на 22000 населення при рівні вакцинування 4*100%
Чи буде для Вас це аргументом переглянути свої переконання?
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budivelnik
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:52
ЛАД написав:
Вакцина сегодня пока что товар дефицитный (во всём мире).
уже вроде бы нет... все желающие даже у нас могут уколоться . Вакцины ы Украине утилизируют по сроку годности . Где дефицит ?
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yama
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:52
За последние 7 дней в Украине 1343 смерти от ковида, т.е. 7- дневное среднесуточное среднее 192 смерти.
В несчастном Израиле с "угробленным вакцинами иммунитете" за неделю 159 смертей и среднесуточно 23 смерти.
Даже с учётом разницы в населении в 4 раза смертность у нас уже в 2 раза выше.
Вкладчик1234, Вас всё ещё волнует Умань?
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ЛАД
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:01
ЛАД написав:
За последние 7 дней в Украине 1343 смерти от ковида, т.е. 7- дневное среднесуточное среднее 192 смерти.
В несчастном Израиле с "угробленным вакцинами иммунитете" за неделю 159 смертей и среднесуточно 23 смерти.
Даже с учётом разницы в населении в 4 раза смертность у нас уже в 2 раза выше.Вкладчик1234
, Вас всё ещё волнует Умань?
давайте так у нас уровень жизни и у них ?
У нас уровень медицины и у них ?
Не считаете ли вы что У нас и до этого продолжительность жизни и смертность в целом были Выше чем в Израиле ?
Тут не надо быть семь пядей во любу что бы подойти к пустырю возле оживелнной дороги и увидеть горы бутылок в основном чекушек и если немного постоять увидеть как они появляться подходит гражданин Украины ЗАЛПОМ с горла выпивает чекушку и бросает тут же , в прошлом году мы вывезли самосвал таких бутылок с пустыря рядом с нашим складом (очень оживенный район) . Наверное алкоголь дезинфицирует и выступает в роли профилактики при Короне ! а что " с утра не выпил день пропал" или " с утра выпил и вакцинирован на весь день" ( шутка ирония). В этом надо искать первопричины ( уровень жизни медицины алкоголиков) повышенной смертности от ковид и других причин .
Нельзя так плоско списывать на корону . Алкоголь и уровень жизни сказываеться на иммунитете и летальности от короны.
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yama
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:02
yama написав: ЛАД написав:
Вакцина сегодня пока что товар дефицитный (во всём мире).
уже вроде бы нет... все желающие даже у нас могут уколоться . Вакцины ы Украине утилизируют по сроку годности . Где дефицит ?
У нас "избыток" вакцин связан исключительно с отсутствием желающих.
В мире дефицит далеко не ликвидирован. В Европе и США дефицита нет, но ещё много стран с крайне низким уровнем вакцинации.
Одну дозу получили в мире около половины населения Земли, полностью вакцинировано примерно треть. Всего введено 6,34 млрд доз.
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ЛАД
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:03
ЛАД вы уверены что они хотят вакцинироваться ? и завези им рефрежираторы вакцин они их не утилизируют как мы ?
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yama
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:05
Вкладчик1234 написав:
Увидел сообщение про смертность среди вакцинированных в Британии.
Через пару минут захотел уточнить и перечитать.
А сообщения-то - НЕТУ!:)
Ковид-цензура працюе
А что Вы хотели от поста без пруфов и доказательств?
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BIGor
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:12
yama написав:
давайте так у нас уровень жизни и у них ?
У нас уровень медицины и у них ?
Так я не пойму, сравнивать Англию с Украиной надо или нет??
Почему вы приветствуете это сравнение у строителя??
Где у вас хрестик? На трусах?
budivelnik написав:
Якщо в Україні буде 1 смерть на 20000 населення при рівні вакцинування 12%
А в Англії буде 1 смерть на 22000 населення при рівні вакцинування 4*100%
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:16
BIGor написав: Вкладчик1234 написав:
Увидел сообщение про смертность среди вакцинированных в Британии.
Через пару минут захотел уточнить и перечитать.
А сообщения-то - НЕТУ!:)
Ковид-цензура працюе
А что Вы хотели от поста без пруфов и доказательств?
Хотел уточнить и перечитать, посмотреть источники, может ещё что-то.
А какие пруфы нам даёт ковид-пропаганда? Сказано: "умерли ОТ КОВИДА 100500 человек". А я отвечу словами ковид-истеричек: "після ковіду - не значить внаслідок".
У нас (и не только) в "умерли от ковида" наверно пишут и самоубийц, и ДТП, и пьяные поножовщины - лишь тест был +. Хотелось бы уточнения и разделения "ОТ ковида" и "С ковидом". Плюс более массовое тестирование.
Но тогда восприятие "заразности" и "смертности" ОТ
ковида станет "немножко другим". А разве это нужно "нагнетателям чувства тревоги?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:17
BIGor написав:
А что Вы хотели от поста без пруфов и доказательств?
Тобто «без пруфов и доказательств»? Це була інформація від доктора медичних наук, завідувача лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова, який в оригінальному дописі послався на офіційні британські дані. Все там чисто.
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