Додано: Вів 05 жов, 2021 10:01

ЛАД написав: За последние 7 дней в Украине 1343 смерти от ковида, т.е. 7- дневное среднесуточное среднее 192 смерти.

В несчастном Израиле с "угробленным вакцинами иммунитете" за неделю 159 смертей и среднесуточно 23 смерти.

Даже с учётом разницы в населении в 4 раза смертность у нас уже в 2 раза выше.

Вкладчик1234, Вас всё ещё волнует Умань? За последние 7 дней в Украине 1343 смерти от ковида, т.е. 7- дневное среднесуточное среднее 192 смерти.В несчастном Израиле с "угробленным вакцинами иммунитете" за неделю 159 смертей и среднесуточно 23 смерти.Даже с учётом разницы в населении в 4 раза смертность у нас уже в 2 раза выше., Вас всё ещё волнует Умань?

давайте так у нас уровень жизни и у них ?У нас уровень медицины и у них ?Не считаете ли вы что У нас и до этого продолжительность жизни и смертность в целом были Выше чем в Израиле ?Тут не надо быть семь пядей во любу что бы подойти к пустырю возле оживелнной дороги и увидеть горы бутылок в основном чекушек и если немного постоять увидеть как они появляться подходит гражданин Украины ЗАЛПОМ с горла выпивает чекушку и бросает тут же , в прошлом году мы вывезли самосвал таких бутылок с пустыря рядом с нашим складом (очень оживенный район) . Наверное алкоголь дезинфицирует и выступает в роли профилактики при Короне ! а что " с утра не выпил день пропал" или " с утра выпил и вакцинирован на весь день" ( шутка ирония). В этом надо искать первопричины ( уровень жизни медицины алкоголиков) повышенной смертности от ковид и других причин .Нельзя так плоско списывать на корону . Алкоголь и уровень жизни сказываеться на иммунитете и летальности от короны.