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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3858385938603861

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:24

  Yuriyqwer написав:
  BIGor написав:А что Вы хотели от поста без пруфов и доказательств?


Тобто «без пруфов и доказательств»? Це була інформація від доктора медичних наук, завідувача лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова, який в оригінальному дописі послався на офіційні британські дані. Все там чисто.

Посилань на фейсбучного "експерта" навіть не було.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:У нас (и не только) в "умерли от ковида" наверно пишут и самоубийц, и ДТП, и пьяные поножовщины -

наверное если бы их туда писали, то количество случаев в этих пунктах уменьшилось бы в пользу пункта Ковид. Но эти пункты уж полтора года как без изменений.
Hotab
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