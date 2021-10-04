|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:24
Yuriyqwer написав: BIGor написав:
А что Вы хотели от поста без пруфов и доказательств?
Тобто «без пруфов и доказательств»? Це була інформація від доктора медичних наук, завідувача лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова, який в оригінальному дописі послався на офіційні британські дані. Все там чисто.
Посилань на фейсбучного "експерта" навіть не було.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5298
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 892 раз.
- Подякували: 1153 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:27
наверное
Вкладчик1234 написав:
У нас (и не только) в "умерли от ковида" наверно пишут и самоубийц, и ДТП, и пьяные поножовщины -
если бы их туда писали, то количество случаев в этих пунктах уменьшилось бы в пользу пункта Ковид. Но эти пункты уж полтора года как без изменений.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4917
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 1389 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7759
|9294236
|
Вів 05 жов, 2021 08:30
ЛОБ
|