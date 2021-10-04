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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3858385938603861>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:02

  yama написав:
  ЛАД написав:Вакцина сегодня пока что товар дефицитный (во всём мире).
уже вроде бы нет... все желающие даже у нас могут уколоться . Вакцины ы Украине утилизируют по сроку годности . Где дефицит ?

У нас "избыток" вакцин связан исключительно с отсутствием желающих.
В мире дефицит далеко не ликвидирован. В Европе и США дефицита нет, но ещё много стран с крайне низким уровнем вакцинации.
Одну дозу получили в мире около половины населения Земли, полностью вакцинировано примерно треть. Всего введено 6,34 млрд доз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:03

ЛАД вы уверены что они хотят вакцинироваться ? и завези им рефрежираторы вакцин они их не утилизируют как мы ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:давайте так у нас уровень жизни и у них ?
У нас уровень медицины и у них ?



Так я не пойму, сравнивать Англию с Украиной надо или нет??

Почему вы приветствуете это сравнение у строителя??

Где у вас хрестик? На трусах?
  budivelnik написав:Якщо в Україні буде 1 смерть на 20000 населення при рівні вакцинування 12%
А в Англії буде 1 смерть на 22000 населення при рівні вакцинування 4*100%
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:У нас (и не только) в "умерли от ковида" наверно пишут и самоубийц, и ДТП, и пьяные поножовщины -

наверное если бы их туда писали, то количество случаев в этих пунктах уменьшилось бы в пользу пункта Ковид. Но эти пункты уж полтора года как без изменений.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:35

  yama написав:ЛАД вы уверены что они хотят вакцинироваться ? и завези им рефрежираторы вакцин они их не утилизируют как мы ?

Мы пока что ничего особо не утилизировали.
И, надеюсь, не будем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Плюс более массовое тестирование.

В Европе, США, Израиле тестирование значительно " более массовое".
Что Вас не устраивает в их данных?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Спроба номер два. Відповідно до офіційної британської інформації
COVID-19 vaccine surveillance report Week 38:

https://assets.publishing.service.gov.u ... eek_38.pdf

«За 3 недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых».

отже «75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ»

Таким чином «Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых. Только в одной стране, только за три недели 270 тысяч случаев инфицирования и 2300 смертей среди полностью вакцинированных. Вакцинация не защитила их ни от заболевания, ни от летального исхода»

Виділені цитати Андрія Волянського, доктора медичних наук, завідувача лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова.
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:55

  Yuriyqwer написав:Спроба номер два. Відповідно до офіційної британської інформації
COVID-19 vaccine surveillance report Week 38:

https://assets.publishing.service.gov.u ... eek_38.pdf

«За 3 недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых».

отже «75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ»

Таким чином «Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых. Только в одной стране, только за три недели 270 тысяч случаев инфицирования и 2300 смертей среди полностью вакцинированных. Вакцинация не защитила их ни от заболевания, ни от летального исхода»

Виділені цитати Андрія Волянського, доктора медичних наук, завідувача лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова.
Отже пруфи дали , переклад дали...
Я зацитував щоб не зникало
Вакцинатори -ваш хід.

ПС
тільки памятайте, що є така гарна українська приказка
здурі можна й мягке зломати...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Нельзя так плоско списывать на корону . Алкоголь и уровень жизни сказываеться на иммунитете и летальности от короны.

Сказывается.
Но я уже как-то запутался.
Раньше здесь писали, что "у них" (в Швеции, Италии, Израиле...) высокая смертность из-за большого количества стариков. У нас люди умирают раньше, поэтому смертность от ковида выше. Я говорил, что т.к. у нас умирают раньше, то, возможно, наши 60-летние по состоянию здоровья равны их 70-летним.
Теперь Вы пишете, что у наших людей здоровье хуже, поэтому смертность выше.
Уж как-то определились бы.
Кроме того, всего лишь пару недель (или даже меньше) тому назад здесь антиваксы кричали: "Посмотрите на Израиль! С их хваленой медициной, с 2-3 прививками у большого % населения растет заболеваемость, смертность чуть ле не выше нашей". И никто не вспоминал ни об алкоголе, ни об уровне жизни.
По-моему, это то, что здесь называют натягивание совы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:03

  Hotab написав:
  yama написав:давайте так у нас уровень жизни и у них ?
У нас уровень медицины и у них ?



Так я не пойму, сравнивать Англию с Украиной надо или нет??

Почему вы приветствуете это сравнение у строителя??

Где у вас хрестик? На трусах?
  budivelnik написав:Якщо в Україні буде 1 смерть на 20000 населення при рівні вакцинування 12%
А в Англії буде 1 смерть на 22000 населення при рівні вакцинування 4*100%

Британия подтверждает теорию о безполезности вакцин .
Несмотря на то что уровень жизни там лучше и привитых больше , а количество заражений растет. Где противоречие то ?
Я еще не на пенсии и сейчас вникать времени нету .
yama
 
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