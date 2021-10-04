Додано: Вів 05 жов, 2021 10:56

yama написав: Нельзя так плоско списывать на корону . Алкоголь и уровень жизни сказываеться на иммунитете и летальности от короны. Нельзя так плоско списывать на корону . Алкоголь и уровень жизни сказываеться на иммунитете и летальности от короны.

Сказывается.Но я уже как-то запутался.Раньше здесь писали, что "у них" (в Швеции, Италии, Израиле...) высокая смертность из-за большого количества стариков. У нас люди умирают раньше, поэтому смертность от ковида выше. Я говорил, что т.к. у нас умирают раньше, то, возможно, наши 60-летние по состоянию здоровья равны их 70-летним.Теперь Вы пишете, что у наших людей здоровье хуже, поэтому смертность выше.Уж как-то определились бы.Кроме того, всего лишь пару недель (или даже меньше) тому назад здесь антиваксы кричали: "Посмотрите на Израиль! С их хваленой медициной, с 2-3 прививками у большого % населения растет заболеваемость, смертность чуть ле не выше нашей". И никто не вспоминал ни об алкоголе, ни об уровне жизни.По-моему, это то, что здесь называют натягивание совы.