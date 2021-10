Додано: Вів 05 жов, 2021 11:05

yama написав: Британия подтверждает теорию о безполезности вакцин .

Таким чином «Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых1. Что значит "миф о защищённости"???Полную защищённость никто не обещал. Вы сейчас пробуете заявить, что вакцина не помогла?? Да, или нет??По вашей же ссылке , вы ее хоть открывали??Vaccine effectivenessSeveral studies of vaccine effectiveness have been conducted in the UK which indicatethat 2 doses of vaccine are between 65 and 95% effective at preventing symptomaticdisease with COVID-19 with the Delta variant, with higher levels of protection againstsevere disease including hospitalisation and death. There is some evidence of waning ofprotection against infection and symptomatic disease over time, though protectionagainst severe disease remains high in most groups at least 5 months after the seconddose.2. В вашем же посте было:Без вакцинации летальность в группе 5+%, с вакцинацией 1.5%Что ещё нам тут надо обсудить??То что Валянский до сих пор не понял, что если не вакцинировать детей, которые не умирают (практически) хоть с вакциной хоть без, но вакцинировать взрослых и старых, которые собственно и умирают, то в группе ваксов смертей все равно будет больше?? Что кому здесь не ясно??Правильно ваш бред удаляют. Мы это обсудили уже раз 10.Британия подтверждает вашу перепуганность и отсюда неумение читать.И заметьте как антиваксы рыбу заворачивают:"Мы не против вакцинации!! Не обвиняйте нас, что это мы ее сорвали в Украине, но вакцинация бесполезна, Британия подтвердит".