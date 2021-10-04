ЛАД написав:Я говорил, что т.к. у нас умирают раньше, то, возможно, наши 60-летние по состоянию здоровья равны их 70-летним. Теперь Вы пишете, что у наших людей здоровье хуже, поэтому смертность выше. Уж как-то определились бы.
Два дитячих питання по арифметиці Перше Якщо в одній популяції доживають до 80 А в другій до 70 В якій з популяцій буде вища смертність на 1000 населення? Друге В якій з популяцій буде більше хронічно хворих В популяції з кращою медициною чи в популяції з гіршою медициною? підказка - здоровья створює фізкультура і здоровий образ життя Медицина - не збільшує кількість здоровья в людини.Медицина за рахунок відбору в однієї системи організму продовжує життя іншої системи організму, таким чином відсовуючи дату смерті за рахунок збільшення кількості проблем в людини медичного характеру... Далі продовжувати ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 05 жов, 2021 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Yuriyqwer , Таким чином «Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых
1. Что значит "миф о защищённости"??? Полную защищённость никто не обещал. Вы сейчас пробуете заявить, что вакцина не помогла?? Да, или нет?? По вашей же ссылке , вы ее хоть открывали??
Vaccine effectiveness Several studies of vaccine effectiveness have been conducted in the UK which indicate that 2 doses of vaccine are between 65 and 95% effective at preventing symptomatic disease with COVID-19 with the Delta variant, with higher levels of protection against severe disease including hospitalisation and death. There is some evidence of waning of protection against infection and symptomatic disease over time, though protection against severe disease remains high in most groups at least 5 months after the second dose.
2. В вашем же посте было: Без вакцинации летальность в группе 5+%, с вакцинацией 1.5%
Что ещё нам тут надо обсудить??
То что Валянский до сих пор не понял, что если не вакцинировать детей, которые не умирают (практически) хоть с вакциной хоть без, но вакцинировать взрослых и старых, которые собственно и умирают, то в группе ваксов смертей все равно будет больше?? Что кому здесь не ясно?? Правильно ваш бред удаляют. Мы это обсудили уже раз 10.
yama написав:Британия подтверждает теорию о безполезности вакцин . Несмотря на то что уровень жизни там лучше и привитых больше , а количество заражений растет. Где противоречие то ?
Британия подтверждает вашу перепуганность и отсюда неумение читать.
И заметьте как антиваксы рыбу заворачивают: "Мы не против вакцинации!! Не обвиняйте нас, что это мы ее сорвали в Украине, но вакцинация бесполезна, Британия подтвердит".
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 жов, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Нельзя так плоско списывать на корону . Алкоголь и уровень жизни сказываеться на иммунитете и летальности от короны.
Сказывается. Но я уже как-то запутался. Раньше здесь писали, что "у них" (в Швеции, Италии, Израиле...) высокая смертность из-за большого количества стариков. У нас люди умирают раньше, поэтому смертность от ковида выше. Я говорил, что т.к. у нас умирают раньше, то, возможно, наши 60-летние по состоянию здоровья равны их 70-летним. Теперь Вы пишете, что у наших людей здоровье хуже, поэтому смертность выше. Уж как-то определились бы. Кроме того, всего лишь пару недель (или даже меньше) тому назад здесь антиваксы кричали: "Посмотрите на Израиль! С их хваленой медициной, с 2-3 прививками у большого % населения растет заболеваемость, смертность чуть ле не выше нашей". И никто не вспоминал ни об алкоголе, ни об уровне жизни. По-моему, это то, что здесь называют натягивание совы.
даже при более благоприятных вводных факторах\данных вакцинация ситуацию не улучшает так существенно как бы вам хотелось и улучшает ли вопрос дискуссионный. Да там умирают от старости у нас от плохих факторов жизни ( и глупости = алкоголизма). Мутно все с этим ковидом и вакцинами - черт ногу сломит - нигде нету однозначных данных . это и вызывает недоверие .
Yuriyqwer написав:отже «75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ»
это уже 4 попытка донести до нас ПРАВДУ
Если есть 10 человек из которых заболело 5 и 100 из которых заболело 5, в итоге будет по 5 заболевших с каждой группы. Это вовсе не значит что вероятность заболеть одинаковая для обеих групп, а только то что размер групп разный, для этого абсолютные цифры по заболевшим приводяк к размеру группы.
Не понимаете это? Ок, вот абсолютные цифры за весь период вакцинации -
In England, between 2 January and 2 July 2021, there were 51,281 deaths involving coronavirus (COVID-19); 640 occurred in people who were fully vaccinated, which includes people who had been infected before they were vaccinated.
Вы то может и непонимаете статистику но вот Волянский все отлично понимает и когда в недавнем видео его спросили про 98% госпитализаций невакцинированных он сразу вспомнил что вакцинировано 12% и невакцинированых будет больше за счет того что сама группа больше. А в случае с Англией он это почемуто перестает понимать.
ЛАД написав:Мы пока что ничего особо не утилизировали.
Не особо, то вже було - писав про 30 тис. пфайзеру.
Ефективність вакцини Pfizer Inc / BioNTech в запобіганні зараженню COVID-19 знижується до 47% з 88% через шість місяців після другої дози. Джерело: дані, раніше опубліковані в медичному журналі Lancet, Reuters https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/5/7309394/
Це за рік, поки дійсні серти, вчетверо, напевно. Укріплююсь в думці, що ковід з розряду ГРЗ, бо сезонність явно є. І думка лікаря:
- Вакцинація потрібна - небезпечно, ризиковано, але нічого кращого наразі не придумано. «Чарівної кулі» від коронавірусу все ще немає. Як казав Черчілль, «немає гірше ладу, аніж демократія, але кращого поки що ніхто не запропонував». Через 3-6 місяців після хвороби треба вакцинуватися. Зробивши два щеплення, ми виграємо собі десь рік, а потім будемо думати. Чи будемо ми розплачуватися за вакцинацію? Напевно, будемо, але іншого виходу немає. https://kp.ua/ua/covid/a632563-zaviduva ... -v-zhovtni
yama написав:..... даже при более благоприятных вводных факторах\данных вакцинация ситуацию не улучшает так существенно как бы вам хотелось
Согласен. Мне бы хотелось, чтобы вакцина давала 100%-ую гарантию, что человек не заболеет. Но такой гарантии не даёт ни одна вакцина.
и улучшает ли вопрос дискуссионный. Да там умирают от старости у нас от плохих факторов жизни ( и глупости = алкоголизма). Мутно все с этим ковидом и вакцинами - черт ногу сломит - нигде нету однозначных данных . это и вызывает недоверие .
"Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да увидит." Пока что все данные, проверенные на уже на сотнях млн людей, свидетельствуют о том, что вакцина помогает в борьбе с ковидом. Возможно, не так радикально, как хотелось бы, но тем не менее весьма существенно. Не упрямьтесь, признайте уже это. Спорить с фактами сложно.
ЛАД написав:вопросу о малом числе выявленных вчера - "всего" 9846
Там собственно и нет вопроса. То Флер себе придумала соломинку, за которую пытается хвататься, но смысл хвататься хоть за что-то, когда ты уже на дне , утонув ещё неделю назад, 30 сентября, ещё за 11 дней до обещанной даты. Да и соломинка - никакая не соломинка. А якорь. В прошлый вторник было vs этот вторник есть случаи, госпитализации, смерти: 6522/9846 1288/1881 143/317
Паравоз летит в пропасть на всех парах, попытки дисидентов все жалче:"фсе равно вакцинация не помогла бы, в Англии ш не памагла".