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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3859386038613862

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:17

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова зафиксировали рекордное количество новых СOVID-пациентов. Возле медучреждения образуются очереди из "скорых".﻿ Об этом заявила пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак, сообщает РБК-Украина.
"Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек", - написала она.
По словам пресс-секретаря, по состоянию на утро 5 октября в стационаре уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из которых только один - вакцинирован.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:фсе равно вакцинация не помогла бы, в Англии ш не памагла".

а що там? Наче ж все добре, де там зраду шукати?

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d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:22

  d44 написав:
  Hotab написав:фсе равно вакцинация не помогла бы, в Англии ш не памагла".

а що там? Наче ж все добре, де там зраду шукати?

Зображення

Нигде, всем известно что +895 жмуров за вчера (рекорд кстати за 2021) в РФ - это пыль, а человеческая жизнь в Израиле и Британии - бесценна. Поэтому в РФ всё хорошо, а в Израиле и Британии вакцины не работают )))))
stm
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