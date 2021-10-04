В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова зафиксировали рекордное количество новых СOVID-пациентов. Возле медучреждения образуются очереди из "скорых". Об этом заявила пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак, сообщает РБК-Украина. "Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек", - написала она. По словам пресс-секретаря, по состоянию на утро 5 октября в стационаре уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из которых только один - вакцинирован.
Hotab написав:фсе равно вакцинация не помогла бы, в Англии ш не памагла".
а що там? Наче ж все добре, де там зраду шукати?
Нигде, всем известно что +895 жмуров за вчера (рекорд кстати за 2021) в РФ - это пыль, а человеческая жизнь в Израиле и Британии - бесценна. Поэтому в РФ всё хорошо, а в Израиле и Британии вакцины не работают )))))