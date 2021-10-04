Додано: Вів 05 жов, 2021 14:25

Я хорошо помню ещё одно вангование нашего местного доктора наук, очень хочу, чтобы оно сбылось. Я о ее , однозначно обоснованном где-то лично у нее,но скрытом от нас убеждении,что Украина не повторит путь РФ, и что у нас все позади. Но пока мы не убедились в этом , можно посмотреть "а что там у них?"Допустим, если человек умер из-за ковида 15 августа, а справка о его смерти попала в ЗАГС 2 сентября, то он попадает в оперативную статистику за сентябрь, а статистика за этот месяц скорее всего будет опубликована Росстатом вечером 5 или 12 ноября. И более того, мы узнаем значения только в целом за месяц, а информация по неделям от нас уже засекречена, к сожалению. А ведь есть и посуточная информация, выгружаемая из ЕГР ЗАГС.То есть если в 2019 году умирало почти 145 тыс. в месяц, то в 2020–2021 годах эти числа могли опуститься до 143-144 тыс. Вместо этого мы получаем больше 200 тыс. — рекорды, конечно, побиты. Фактически избыточная смертность за сентябрь составляет 60 тыс. Мы делим эту цифру на 30 дней иЕсли кто-то забыл, то население РФ больше британского всего в 2 раза.