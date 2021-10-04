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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3859386038613862

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:17

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова зафиксировали рекордное количество новых СOVID-пациентов. Возле медучреждения образуются очереди из "скорых".﻿ Об этом заявила пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак, сообщает РБК-Украина.
"Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек", - написала она.
По словам пресс-секретаря, по состоянию на утро 5 октября в стационаре уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из которых только один - вакцинирован.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:фсе равно вакцинация не помогла бы, в Англии ш не памагла".

а що там? Наче ж все добре, де там зраду шукати?

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d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:22

  d44 написав:
  Hotab написав:фсе равно вакцинация не помогла бы, в Англии ш не памагла".

а що там? Наче ж все добре, де там зраду шукати?

Зображення

Нигде, всем известно что +895 жмуров за вчера (рекорд кстати за 2021) в РФ - это пыль, а человеческая жизнь в Израиле и Британии - бесценна. Поэтому в РФ всё хорошо, а в Израиле и Британии вакцины не работают )))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:всем известно что +895 жмуров за вчера

Не устану напоминать антиваксам , что они неизменно потом превращаются в 1600-2000 в сутки.

Например:

Жила-была себе РФ в июле, подавала по 800+- жмуриков в сутки,ну подала по итогу
за месяц 23,3 тысячи.. ну и ладно.
А тут трах-бах:
Росстат: в июле в России умерли рекордные 50 тысяч зараженных Covid-19

https://www.bbc.com/russian/news-58359675


Осьо))). Что ж за незадача такая)

(Если что, то избыточных у них вообще 60+ тысяч получилось.. это для фантазеров "ну так если от ДТП и ножевых писать в ковидные, то канешно").

Прикол в том, что у нас все именно так же. Только мы "потом" не решается сказать, сколько же по факту. Остаёмся с посуточными, Будивельныки то верят))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:25

Я хорошо помню ещё одно вангование нашего местного доктора наук, очень хочу, чтобы оно сбылось. Я о ее , однозначно обоснованном где-то лично у нее,но скрытом от нас убеждении,что Украина не повторит путь РФ, и что у нас все позади. Но пока мы не убедились в этом , можно посмотреть "а что там у них?"

Допустим, если человек умер из-за ковида 15 августа, а справка о его смерти попала в ЗАГС 2 сентября, то он попадает в оперативную статистику за сентябрь, а статистика за этот месяц скорее всего будет опубликована Росстатом вечером 5 или 12 ноября. И более того, мы узнаем значения только в целом за месяц, а информация по неделям от нас уже засекречена, к сожалению. А ведь есть и посуточная информация, выгружаемая из ЕГР ЗАГС. По недельным данным мы видим, что смертность в сентябре совсем перестала падать. Сейчас оценивается, что за сентябрь будет 203 тыс. смертей. В августе, для сравнения, было 208,6 тыс. А нормальные цифры — это 143-145 тыс.

То есть если в 2019 году умирало почти 145 тыс. в месяц, то в 2020–2021 годах эти числа могли опуститься до 143-144 тыс. Вместо этого мы получаем больше 200 тыс. — рекорды, конечно, побиты. Фактически избыточная смертность за сентябрь составляет 60 тыс. Мы делим эту цифру на 30 дней и получаем 2 тыс. избыточных смертей в день



https://www.znak.com/2021-10-05/rossiya ... hto_dalshe


Если кто-то забыл, то население РФ больше британского всего в 2 раза.


вас по прежнему волнует, а что там у привитых бритов с их 100-150 суточных?? А что там у непривитых мышебратьев, с их 2 тысячи жмуров в сутки вас не интересует?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 жов, 2021 14:53, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:29

Всё чаще вижу заголовки, что та или иная фарм-компания подала заявку в FDA или другой регулятор на таблетку от ковида, например вот:
https://t.me/markettwits/159278

Вакцинную тему уже "окучили", теперь будут обрабатывать другую "целевую группу"? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:58

  Вкладчик1234 написав:Всё чаще вижу заголовки, что та или иная фарм-компания подала заявку в FDA или другой регулятор на таблетку от ковида, например вот:
https://t.me/markettwits/159278

Вакцинную тему уже "окучили", теперь будут обрабатывать другую "целевую группу"? :)

Вообще-то, я, по-моему, вижу уже в пятый раз заявку на таблетку от одной и той же компании Merck.
ЛАД
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