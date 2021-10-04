В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова зафиксировали рекордное количество новых СOVID-пациентов. Возле медучреждения образуются очереди из "скорых". Об этом заявила пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак, сообщает РБК-Украина. "Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек", - написала она. По словам пресс-секретаря, по состоянию на утро 5 октября в стационаре уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из которых только один - вакцинирован.
Hotab написав:фсе равно вакцинация не помогла бы, в Англии ш не памагла".
а що там? Наче ж все добре, де там зраду шукати?
Нигде, всем известно что +895 жмуров за вчера (рекорд кстати за 2021) в РФ - это пыль, а человеческая жизнь в Израиле и Британии - бесценна. Поэтому в РФ всё хорошо, а в Израиле и Британии вакцины не работают )))))
stm написав:всем известно что +895 жмуров за вчера
Не устану напоминать антиваксам , что они неизменно потом превращаются в 1600-2000 в сутки.
Например:
Жила-была себе РФ в июле, подавала по 800+- жмуриков в сутки,ну подала по итогу за месяц 23,3 тысячи.. ну и ладно. А тут трах-бах: Росстат: в июле в России умерли рекордные 50 тысяч зараженных Covid-19
Я хорошо помню ещё одно вангование нашего местного доктора наук, очень хочу, чтобы оно сбылось. Я о ее , однозначно обоснованном где-то лично у нее,но скрытом от нас убеждении,что Украина не повторит путь РФ, и что у нас все позади. Но пока мы не убедились в этом , можно посмотреть "а что там у них?"
Допустим, если человек умер из-за ковида 15 августа, а справка о его смерти попала в ЗАГС 2 сентября, то он попадает в оперативную статистику за сентябрь, а статистика за этот месяц скорее всего будет опубликована Росстатом вечером 5 или 12 ноября. И более того, мы узнаем значения только в целом за месяц, а информация по неделям от нас уже засекречена, к сожалению. А ведь есть и посуточная информация, выгружаемая из ЕГР ЗАГС. По недельным данным мы видим, что смертность в сентябре совсем перестала падать. Сейчас оценивается, что за сентябрь будет 203 тыс. смертей. В августе, для сравнения, было 208,6 тыс. А нормальные цифры — это 143-145 тыс.
То есть если в 2019 году умирало почти 145 тыс. в месяц, то в 2020–2021 годах эти числа могли опуститься до 143-144 тыс. Вместо этого мы получаем больше 200 тыс. — рекорды, конечно, побиты. Фактически избыточная смертность за сентябрь составляет 60 тыс. Мы делим эту цифру на 30 дней и получаем 2 тыс. избыточных смертей в день
Yuriyqwer написав:отже «75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ»
это уже 4 попытка донести до нас ПРАВДУ
Если есть 10 человек из которых заболело 5 и 100 из которых заболело 5, в итоге будет по 5 заболевших с каждой группы. Это вовсе не значит что вероятность заболеть одинаковая для обеих групп, а только то что размер групп разный, для этого абсолютные цифры по заболевшим приводяк к размеру группы.
Не понимаете это? Ок, вот абсолютные цифры за весь период вакцинации -
Yuriyqwer написав: умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых». отже «75% смертей в стране приходится НА ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ»
Что вам непонятно? 75% вакцинировано, 75% случаев на них приходится. История - конечно, хорошо, но чип против дельты не работает.
Ромасик написав:75% вакцинировано, 75% случаев на них приходится. История - конечно, хорошо, но чип против дельты не работает
Ромчик, а ты лебедя врубаешь, или действительно не понимаешь, что непривиты - это преимущество дети. Они и не должны умирать. А взрослые и старички привитые умирают безусловно и дальше, только в разы меньше.
возрастная группа 60+.. в ней есть 100к ваксов и 100к антиваксов.. и там немного разные цифры были в каждой из групп. Вспомнил??