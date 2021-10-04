Вкладчик1234 написав:
Всё логично.
Но у вакцинаторов немножко "другая концепция", и от таких данных у них рвётся шаблон, поэтому они уходят в глухое отрицалово "вы всьо врёти!", "какие ваши доказательства?" и т.д.
А что там в Харькове и Киеве? В Киеве просто меньше умирают и всё ))) самое забавное, что по статистике вакцинаторов в Киеве самые перестрашенные живут, но мрут почему-то бесстрашные... Второе совпадение ))) А что там в Полтаве и Ровно? Опять фигня какая-то, опять увеличили количество перестрашенных и бесстрашные поехали к кислороду... Ах эти перестрашенные как становится их больше, бесстрашные пытаются с двойным усердием заполнить стату по умершим ))))))