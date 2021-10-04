RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3860386138623863

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:23

  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:Что вам непонятно? 75% вакцинировано, 75% случаев на них приходится.
История - конечно, хорошо, но чип против дельты не работает.

Всё логично.
Но у вакцинаторов немножко "другая концепция", и от таких данных у них рвётся шаблон, поэтому они уходят в глухое отрицалово "вы всьо врёти!", "какие ваши доказательства?" и т.д.

А что там в Харькове и Киеве? В Киеве просто меньше умирают и всё ))) самое забавное, что по статистике вакцинаторов в Киеве самые перестрашенные живут, но мрут почему-то бесстрашные... Второе совпадение ))) А что там в Полтаве и Ровно? Опять фигня какая-то, опять увеличили количество перестрашенных и бесстрашные поехали к кислороду... Ах эти перестрашенные как становится их больше, бесстрашные пытаются с двойным усердием заполнить стату по умершим ))))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3107
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3860386138623863
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Ромасик, rorandak, Zebra і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7759 9303104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 08:30
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98900)
05.10.2021 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.