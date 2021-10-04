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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3860386138623863

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:с детьми вакцинировано 60-70%.

Так, хорошо, ты начинаешь вспоминать.
Дети там, конечно , присутствуют. А среди детей тоже 60-70% вакцинировано, или многократно меньше?
Включайся, Ромка)).
Мы счас сможем с тобой выучить этот урок математики. Прошлый, по Израилю, ты усвоил слабо и забыл. Но мы все спасём.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Это ж через 28 дней 81% полностью вакцинированных учителей выйдет.
ПС: Флер, так и знала что расстроитесь этой новости. Ну ниче оденьте обувь за 8тыш по скидке и по Николаеву пройдитесь, это гораздо лучше Печерска, а тем более Парижа с его иноагентами )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:06

  stm написав:По крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Это ж через 28 дней 81% полностью вакцинированных учителей выйдет.
ПС: Флер, так и знала что расстроитесь этой новости. Ну ниче оденьте обувь за 8тыш по скидке и по Николаеву пройдитесь, это гораздо лучше Печерска, а тем более Парижа с его иноагентами )))


А вы по улице прогуляться не пробовали? Вчера и сегодня в Киеве прекрасная погода. Пару часов назад, например, возле входа в метро «Кловская» живой оркестр играл блюз. Там же рядом есть неплохой салон красоты :wink:
fler
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