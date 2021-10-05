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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:с детьми вакцинировано 60-70%.

Так, хорошо, ты начинаешь вспоминать.
Дети там, конечно , присутствуют. А среди детей тоже 60-70% вакцинировано, или многократно меньше?
Включайся, Ромка)).
Мы счас сможем с тобой выучить этот урок математики. Прошлый, по Израилю, ты усвоил слабо и забыл. Но мы все спасём.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Это ж через 28 дней 81% полностью вакцинированных учителей выйдет.
ПС: Флер, так и знала что расстроитесь этой новости. Ну ниче оденьте обувь за 8тыш по скидке и по Николаеву пройдитесь, это гораздо лучше Печерска, а тем более Парижа с его иноагентами )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:06

  stm написав:По крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Это ж через 28 дней 81% полностью вакцинированных учителей выйдет.
ПС: Флер, так и знала что расстроитесь этой новости. Ну ниче оденьте обувь за 8тыш по скидке и по Николаеву пройдитесь, это гораздо лучше Печерска, а тем более Парижа с его иноагентами )))


А вы по улице прогуляться не пробовали? Вчера и сегодня в Киеве прекрасная погода. Пару часов назад, например, возле входа в метро «Кловская» живой оркестр играл блюз. Там же рядом есть неплохой салон красоты :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:27

Їду з інспекційною поїздкою Умань-Одеса, буду перевіряти чи наявні штабелі трупів у Софіївці після хасидів+ чи падають на вулицях Південної Пальміри трупики...., існує ймовірність перевірки Києва...
По поверненні - чекайте нові таблички з неочевидними порівняннями.

ПС
Деякі дурники настільки зашугані, що всіх міряють по собі...їм страшно виходити навіть після того як вони чи то раз чи то два вкололись..
В мене ж просто День Народження через три дні, а я вже цілих два тижні після відпочинку в Хорватії працюю :shock:
От і вирішив ще трошки повідпочивати..
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 05 жов, 2021 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:32

  fler написав:
  stm написав:По крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Это ж через 28 дней 81% полностью вакцинированных учителей выйдет.
ПС: Флер, так и знала что расстроитесь этой новости. Ну ниче оденьте обувь за 8тыш по скидке и по Николаеву пройдитесь, это гораздо лучше Печерска, а тем более Парижа с его иноагентами )))


А вы по улице прогуляться не пробовали? Вчера и сегодня в Киеве прекрасная погода. Пару часов назад, например, возле входа в метро «Кловская» живой оркестр играл блюз. Там же рядом есть неплохой салон красоты :wink:

Вы советуете, значит хороший. Без названия по звонку? И за учителей Украины и правда волноваться выйдя из салона красоты намного лучше выходит, чем без него ))) подозреваю так же как из Миратона, вышли с обувью по скидке и сразу мысль "а как же наука?! как же народ?!".
Глянула, эти подлецы иноагенты Ryanair билеты в Рим за 7,99евро выбросили. Это ж дешевле чем какакурт в Анталию!!! Подумаю на досуге салон или билет в ЕС... )))))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Їду з інспекційною поїздкою

Так а что там карантин, который так утомил??
Что там "у мене одне життя , я не збираюсь провести його вдома".. Смог выйти из дома? Даже в желтой зоне?? Как удалось??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:11

Re: Эпидемия коронавируса в Израиле

Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!! https://www.9tv.co.il/item/34835

P.S. По состоянию на вечер, этого времени - 361 новый заболевший. Падение весьма значительное, учитывая, что не было снижения количества тестов из-за праздников или выходных.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!!

Слабаки вы. С помощью бормотухи - это не в счёт. Настоящие бруталы иммунитет получают через болезнь. Чтоб с пневмонийкой на ногах, ивл-ом подышать. Пару тысяч в день лишних чтоб хоронить, как в рф-ии. Или по 700 в день, как в апреле в Украине. Потому что шаровая вакцина - это подозрительная вакцина. Настоящая должна браться в кредит, оплата частями, или как ипотека, лет на 5. Ну и конечно через знакомых, тайком.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:43

  stm написав:Глянула, эти подлецы иноагенты Ryanair билеты в Рим за 7,99евро выбросили. Это ж дешевле чем какакурт в Анталию!!! Подумаю на досуге салон или билет в ЕС... )))))))


Ну наконец-то хоть одна светлая мысль промелькнула :wink: Что здесь думать? Сначала в салон, потом - в ЕС. Вряд ли в Италии салон красоты вам обойдется дешевле. Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:48

  budivelnik написав:Їду з інспекційною поїздкою Умань-Одеса, буду перевіряти чи наявні штабелі трупів у Софіївці після хасидів+ чи падають на вулицях Південної Пальміри трупики...., існує ймовірність перевірки Києва...
По поверненні - чекайте нові таблички з неочевидними порівняннями.


Чудово! Гарного Вам відпочинку!
Щодо перевірки Києва - як раз цим займаюсь. На вулицях Печерська переляканих ще не бачила. Завтра відвідаю ТРЦ "Гулівер" - може там ховаються :roll:
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