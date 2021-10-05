Так, хорошо, ты начинаешь вспоминать. Дети там, конечно , присутствуют. А среди детей тоже 60-70% вакцинировано, или многократно меньше? Включайся, Ромка)). Мы счас сможем с тобой выучить этот урок математики. Прошлый, по Израилю, ты усвоил слабо и забыл. Но мы все спасём.
По крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Это ж через 28 дней 81% полностью вакцинированных учителей выйдет. ПС: Флер, так и знала что расстроитесь этой новости. Ну ниче оденьте обувь за 8тыш по скидке и по Николаеву пройдитесь, это гораздо лучше Печерска, а тем более Парижа с его иноагентами )))
stm написав:По крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Это ж через 28 дней 81% полностью вакцинированных учителей выйдет. ПС: Флер, так и знала что расстроитесь этой новости. Ну ниче оденьте обувь за 8тыш по скидке и по Николаеву пройдитесь, это гораздо лучше Печерска, а тем более Парижа с его иноагентами )))
А вы по улице прогуляться не пробовали? Вчера и сегодня в Киеве прекрасная погода. Пару часов назад, например, возле входа в метро «Кловская» живой оркестр играл блюз. Там же рядом есть неплохой салон красоты
Їду з інспекційною поїздкою Умань-Одеса, буду перевіряти чи наявні штабелі трупів у Софіївці після хасидів+ чи падають на вулицях Південної Пальміри трупики...., існує ймовірність перевірки Києва... По поверненні - чекайте нові таблички з неочевидними порівняннями.
ПС Деякі дурники настільки зашугані, що всіх міряють по собі...їм страшно виходити навіть після того як вони чи то раз чи то два вкололись.. В мене ж просто День Народження через три дні, а я вже цілих два тижні після відпочинку в Хорватії працюю От і вирішив ще трошки повідпочивати..
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 05 жов, 2021 19:19, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:По крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил почти 81% учителей Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Это ж через 28 дней 81% полностью вакцинированных учителей выйдет. ПС: Флер, так и знала что расстроитесь этой новости. Ну ниче оденьте обувь за 8тыш по скидке и по Николаеву пройдитесь, это гораздо лучше Печерска, а тем более Парижа с его иноагентами )))
А вы по улице прогуляться не пробовали? Вчера и сегодня в Киеве прекрасная погода. Пару часов назад, например, возле входа в метро «Кловская» живой оркестр играл блюз. Там же рядом есть неплохой салон красоты
Вы советуете, значит хороший. Без названия по звонку? И за учителей Украины и правда волноваться выйдя из салона красоты намного лучше выходит, чем без него ))) подозреваю так же как из Миратона, вышли с обувью по скидке и сразу мысль "а как же наука?! как же народ?!". Глянула, эти подлецы иноагенты Ryanair билеты в Рим за 7,99евро выбросили. Это ж дешевле чем какакурт в Анталию!!! Подумаю на досуге салон или билет в ЕС... )))))))
roberto dark написав:очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!!
Слабаки вы. С помощью бормотухи - это не в счёт. Настоящие бруталы иммунитет получают через болезнь. Чтоб с пневмонийкой на ногах, ивл-ом подышать. Пару тысяч в день лишних чтоб хоронить, как в рф-ии. Или по 700 в день, как в апреле в Украине. Потому что шаровая вакцина - это подозрительная вакцина. Настоящая должна браться в кредит, оплата частями, или как ипотека, лет на 5. Ну и конечно через знакомых, тайком.
stm написав:Глянула, эти подлецы иноагенты Ryanair билеты в Рим за 7,99евро выбросили. Это ж дешевле чем какакурт в Анталию!!! Подумаю на досуге салон или билет в ЕС... )))))))
Ну наконец-то хоть одна светлая мысль промелькнула Что здесь думать? Сначала в салон, потом - в ЕС. Вряд ли в Италии салон красоты вам обойдется дешевле. Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.
budivelnik написав:Їду з інспекційною поїздкою Умань-Одеса, буду перевіряти чи наявні штабелі трупів у Софіївці після хасидів+ чи падають на вулицях Південної Пальміри трупики...., існує ймовірність перевірки Києва... По поверненні - чекайте нові таблички з неочевидними порівняннями.
Чудово! Гарного Вам відпочинку! Щодо перевірки Києва - як раз цим займаюсь. На вулицях Печерська переляканих ще не бачила. Завтра відвідаю ТРЦ "Гулівер" - може там ховаються