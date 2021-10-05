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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:48
fler написав:
Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.
Профсоюз докторов наук выделил путевку?
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Hotab
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:51
fler написав: stm написав:
Глянула, эти подлецы иноагенты Ryanair билеты в Рим за 7,99евро выбросили. Это ж дешевле чем какакурт в Анталию!!! Подумаю на досуге салон или билет в ЕС... )))))))
Ну наконец-то хоть одна светлая мысль промелькнула
Что здесь думать? Сначала в салон, потом - в ЕС. Вряд ли в Италии салон красоты вам обойдется дешевле. Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.
А, вот оно что... А вакцинация бесплатна )
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stm
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:55
stm написав: fler написав: stm написав:
Глянула, эти подлецы иноагенты Ryanair билеты в Рим за 7,99евро выбросили. Это ж дешевле чем какакурт в Анталию!!! Подумаю на досуге салон или билет в ЕС... )))))))
Ну наконец-то хоть одна светлая мысль промелькнула
Что здесь думать? Сначала в салон, потом - в ЕС. Вряд ли в Италии салон красоты вам обойдется дешевле. Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.
А, вот оно что... А вакцинация бесплатна )
За бустером летите в Рим?
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fler
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:56
fler написав:
А шо вам так неймется уже который день
Ну Кива тоже летает. И тоже умный. Думал вместе путевки дали.
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Hotab
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Додано: Вів 05 жов, 2021 20:07
fler написав: Hotab написав: fler написав:
Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.
Профсоюз докторов наук выделил путевку?
А шо вам так неймется уже который день
Просто ковідзашугані не в курсі..що прагматичним антивакцинаторам , або помірним вакцинаторам(тим які відстоюють думку про потрібність вакцинації в групі 60+ і не потрібність в групі 0-40, а також вибірковість в групі 40-60) , країни беніфіціари подібних думок - роздають путівки до себе..наприклад Іспанія, запрошує мене і на себе бере все...і ПЛРЦ тести і тести на антиген і виписку що я 4 рази вакцинований..а натомість пропонує 8 днів в Коста-Браво(Барселона) за якихось 30000 грн з перельотом і житлом на двох , правда умова - чоловіки тільки з блондинками/брюнетками , жінки тільки з блондинами/брюнетами/лисими/товстими/худими... головне щоб ніяких там радуг......
Тому ,на місці ковідзашуганих , їх прогнилий профсоюз совків - змінив на більш прогресивний профсоюз вільних пересувань і відпочинку...
ПС
Все, я спати , а то виїзд через 5 годин і на 13-00 столик на узбережжі замовлений....
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budivelnik
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Додано: Вів 05 жов, 2021 20:32
Ромасик написав:
смотря, с какого потолка ты цифры фантазируешь
Я твои цифры повторил. Они с какого потолка?
Ромасик написав:
какие уроки математики выучил
Я их тебе преподаю. Потому что ты пока не понял про проценты в двух различных группах и в одной общей.
Так возвращаемся: процент вакцинации среди детей и взрослых одинаковый, или нет??
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Hotab
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Додано: Вів 05 жов, 2021 20:36
странно, но в статье ни слова о вакцинации
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Ромасик
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Додано: Вів 05 жов, 2021 20:40
Hotab написав: Ромасик написав:
смотря, с какого потолка ты цифры фантазируешь
Я твои цифры повторил. Они с какого потолка?
Ромасик написав:
какие уроки математики выучил
Я их тебе преподаю. Потому что ты пока не понял про проценты в двух различных группах и в одной общей.
Так возвращаемся: процент вакцинации среди детей и взрослых одинаковый, или нет??
мои цифры касались общей статистики вакцинации, по этому ежу понятно, что среди детей нет среднестатистических 60-70%.
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Ромасик
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Додано: Вів 05 жов, 2021 21:04
budivelnik написав:
головне щоб ніяких там радуг......
Так как вы собираетесь обойти это ограничение?
Ромасик написав:
ежу понятно
Ежу понятно, но вы то при чем к интеллектуальным способностям ежа.
Пока что все плохо у вас.
Идём дальше. Если в детских группах процент вакцинации ниже среднего по стране , то в старших он выше ,чем средняя по стране? Как вы это усвоили.
Не отвлекайтесь на фауну, сосредоточьтесь на математике.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 05 жов, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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