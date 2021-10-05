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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3862386338643865>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.

Профсоюз докторов наук выделил путевку?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:51

  fler написав:
  stm написав:Глянула, эти подлецы иноагенты Ryanair билеты в Рим за 7,99евро выбросили. Это ж дешевле чем какакурт в Анталию!!! Подумаю на досуге салон или билет в ЕС... )))))))


Ну наконец-то хоть одна светлая мысль промелькнула :wink: Что здесь думать? Сначала в салон, потом - в ЕС. Вряд ли в Италии салон красоты вам обойдется дешевле. Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.

А, вот оно что... А вакцинация бесплатна )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:53

  Hotab написав:
  fler написав:Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.

Профсоюз докторов наук выделил путевку?


А шо вам так неймется уже который день :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:55

  stm написав:
  fler написав:
  stm написав:Глянула, эти подлецы иноагенты Ryanair билеты в Рим за 7,99евро выбросили. Это ж дешевле чем какакурт в Анталию!!! Подумаю на досуге салон или билет в ЕС... )))))))


Ну наконец-то хоть одна светлая мысль промелькнула :wink: Что здесь думать? Сначала в салон, потом - в ЕС. Вряд ли в Италии салон красоты вам обойдется дешевле. Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.

А, вот оно что... А вакцинация бесплатна )


За бустером летите в Рим? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:А шо вам так неймется уже который день

Ну Кива тоже летает. И тоже умный. Думал вместе путевки дали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:07

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Во Франции, например, обычная укладка волос 120 евро стоит.
Профсоюз докторов наук выделил путевку?
А шо вам так неймется уже который день :roll:
Просто ковідзашугані не в курсі..що прагматичним антивакцинаторам , або помірним вакцинаторам(тим які відстоюють думку про потрібність вакцинації в групі 60+ і не потрібність в групі 0-40, а також вибірковість в групі 40-60) , країни беніфіціари подібних думок - роздають путівки до себе..наприклад Іспанія, запрошує мене і на себе бере все...і ПЛРЦ тести і тести на антиген і виписку що я 4 рази вакцинований..а натомість пропонує 8 днів в Коста-Браво(Барселона) за якихось 30000 грн з перельотом і житлом на двох , правда умова - чоловіки тільки з блондинками/брюнетками , жінки тільки з блондинами/брюнетами/лисими/товстими/худими... головне щоб ніяких там радуг......
Тому ,на місці ковідзашуганих , їх прогнилий профсоюз совків - змінив на більш прогресивний профсоюз вільних пересувань і відпочинку...

ПС
Все, я спати , а то виїзд через 5 годин і на 13-00 столик на узбережжі замовлений....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:смотря, с какого потолка ты цифры фантазируешь

Я твои цифры повторил. Они с какого потолка?

  Ромасик написав:какие уроки математики выучил

Я их тебе преподаю. Потому что ты пока не понял про проценты в двух различных группах и в одной общей.

Так возвращаемся: процент вакцинации среди детей и взрослых одинаковый, или нет??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:36

  roberto dark написав:Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!! https://www.9tv.co.il/item/34835

странно, но в статье ни слова о вакцинации :roll:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:40

  Hotab написав:
  Ромасик написав:смотря, с какого потолка ты цифры фантазируешь

Я твои цифры повторил. Они с какого потолка?

  Ромасик написав:какие уроки математики выучил

Я их тебе преподаю. Потому что ты пока не понял про проценты в двух различных группах и в одной общей.

Так возвращаемся: процент вакцинации среди детей и взрослых одинаковый, или нет??

мои цифры касались общей статистики вакцинации, по этому ежу понятно, что среди детей нет среднестатистических 60-70%.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:головне щоб ніяких там радуг......

Так как вы собираетесь обойти это ограничение?

  Ромасик написав:ежу понятно

Ежу понятно, но вы то при чем к интеллектуальным способностям ежа.
Пока что все плохо у вас.
Идём дальше. Если в детских группах процент вакцинации ниже среднего по стране , то в старших он выше ,чем средняя по стране? Как вы это усвоили.
Не отвлекайтесь на фауну, сосредоточьтесь на математике.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 жов, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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