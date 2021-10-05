А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та
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Додано: Вів 05 жов, 2021 21:05
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Но на мышебратьев, где она "очень та" как-то упорно не хотят. Там по 2 тысячи в день лишних дедушек с бабушками зарывают, уже счёт идёт в сумме на 0.8 ляма, но им покоя не дают бриты с сотней-второй жмуров в день.
Уже и Украина бритов переплюнула за последнюю неделю, но тут шора мешает увидеть))). Они "падают" до 50))
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:21
European Journal of Epidemiology обьявляет шах и мат теории ямы-флер
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