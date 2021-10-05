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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3862386338643865

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:05

  roberto dark написав:Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!!


А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та

Но на мышебратьев, где она "очень та" как-то упорно не хотят. Там по 2 тысячи в день лишних дедушек с бабушками зарывают, уже счёт идёт в сумме на 0.8 ляма, но им покоя не дают бриты с сотней-второй жмуров в день.
Уже и Украина бритов переплюнула за последнюю неделю, но тут шора мешает увидеть))). Они "падают" до 50))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:21

European Journal of Epidemiology обьявляет шах и мат теории ямы-флер

https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-00808-7

Рост COVID-19 не связан с уровнями вакцинации в 68 странах и 2947 округах США.
IgA
 
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