IgA написав:А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та
Но на мышебратьев, где она "очень та" как-то упорно не хотят. Там по 2 тысячи в день лишних дедушек с бабушками зарывают, уже счёт идёт в сумме на 0.8 ляма, но им покоя не дают бриты с сотней-второй жмуров в день. Уже и Украина бритов переплюнула за последнюю неделю, но тут шора мешает увидеть))). Они "падают" до 50))
budivelnik написав:головне щоб ніяких там радуг......
Так как вы собираетесь обойти это ограничение?
Ромасик написав:ежу понятно
Ежу понятно, но вы то при чем к интеллектуальным способностям ежа. Пока что все плохо у вас. Идём дальше. Если в детских группах процент вакцинации ниже среднего по стране , то в старших он выше ,чем средняя по стране? Как вы это усвоили. Не отвлекайтесь на фауну, сосредоточьтесь на математике.
капитан очевидность наконец-то это понял, осталось нажонглировать, чтобы хотя бы выйти в плюс