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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3861386238633864

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:05

  roberto dark написав:Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!!


А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та

Но на мышебратьев, где она "очень та" как-то упорно не хотят. Там по 2 тысячи в день лишних дедушек с бабушками зарывают, уже счёт идёт в сумме на 0.8 ляма, но им покоя не дают бриты с сотней-второй жмуров в день.
Уже и Украина бритов переплюнула за последнюю неделю, но тут шора мешает увидеть))). Они "падают" до 50))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:21

European Journal of Epidemiology обьявляет шах и мат теории ямы-флер

https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-00808-7

Рост COVID-19 не связан с уровнями вакцинации в 68 странах и 2947 округах США.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:06

  Hotab написав:
  budivelnik написав:головне щоб ніяких там радуг......

Так как вы собираетесь обойти это ограничение?

  Ромасик написав:ежу понятно

Ежу понятно, но вы то при чем к интеллектуальным способностям ежа.
Пока что все плохо у вас.
Идём дальше. Если в детских группах процент вакцинации ниже среднего по стране , то в старших он выше ,чем средняя по стране? Как вы это усвоили.
Не отвлекайтесь на фауну, сосредоточьтесь на математике.

капитан очевидность наконец-то это понял, осталось нажонглировать, чтобы хотя бы выйти в плюс
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:08

  IgA написав:
  roberto dark написав:Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!!


А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та :D

так что там с влиянием вакцинации от Нафтали? Или само прошло?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:27

  Ромасик написав:Или само прошло?


В РФ само не прошло, даже ускорилось.
IgA
 
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