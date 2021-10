Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3861386238633864 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80 Мені вже зробили щеплення 65% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 80 Додано: Вів 05 жов, 2021 22:08 IgA написав: roberto dark написав: Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!! Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!!



А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та

так что там с влиянием вакцинации от Нафтали? Или само прошло? так что там с влиянием вакцинации от Нафтали? Или само прошло? Ромасик Повідомлень: 3125 З нами з: 30.03.15 Подякував: 633 раз. Подякували: 297 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 22:27 Ромасик написав: Или само прошло? Или само прошло?



В РФ само не прошло, даже ускорилось. В РФ само не прошло, даже ускорилось. IgA Повідомлень: 831 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 23:49 Національній асоціації адвокатів України обговорили проблемні аспекти, пов’язані з трудовими правами в умовах карантину.



...Відповідно до ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими та вносяться до календаря щеплень.



...Станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 для працівників є добровільною. Роботодавець немає права застосовувати будь-які заходи впливу до працівника, якщо останній не бажає її проходити.



...Так, перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб, що не визначені законом як обов’язкові, встановлюється МОЗ (ч. 2 ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб»). Прикладом таких виключних організацій є Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова, що знаходиться в Одесі. Працівників цього інституту без проведення протичумного щеплення дійсно не мають права брати на роботу.



...Щеплення ж від COVID-19 наразі не є обов’язковим навіть для працівників закладів освіти, офіційно воно є лише рекомендованим.



...А, поки країна не перетворилася на один інститут показової боротьби з ковідом, ПІДДОСЛІДНИМИ можна стати тільки добровільно.



https://zib.com.ua/ua/149207-vidmova_pr ... zviln.html ...Уобговорили проблемні аспекти, пов’язані з трудовими правами в умовах карантину....Відповідно до ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення протиє обов’язковими та вносяться до календаря щеплень....Станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 для працівників є. Роботодавець немає права застосовувати будь-які заходи впливу до працівника, якщо останній не бажає її проходити....Так, перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб, що не визначені законом як обов’язкові, встановлюється МОЗ (ч. 2 ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб»). Прикладом таких виключних організацій є, що знаходиться в Одесі. Працівників цього інституту без проведеннядійсно не мають права брати на роботу....Щеплення ж від COVID-19 наразі не є обов’язковим навіть для, офіційно воно є лише рекомендованим....А, поки країна не перетворилася на один інститут показової боротьби з ковідом,можна стати тільки добровільно. Igneus Повідомлень: 1114 З нами з: 29.08.18 Подякував: 637 раз. Подякували: 523 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 00:00 Ромасик написав: IgA написав: roberto dark написав: Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!! Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!!



А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та

так что там с влиянием вакцинации от Нафтали? Или само прошло? так что там с влиянием вакцинации от Нафтали? Или само прошло?

По ссылке roberto dark:

По словам премьер-министра, избранная противокоронавирусная политика правительства оправдала себя

Если бы Вы меньше старались ляпать языком, чтобы доказать, что ковид это соплевирус, а вакцины то ли бесполезны, то ли просто вредны, Вы бы знали в чем заключалась "противокоронавирусная политика правительства" Беннета.

Правда, думаю, что Вы это и так знаете, но продолжаете "шутить" и "прикалываться". По ссылкеЕсли бы Вы меньше старались ляпать языком, чтобы доказать, что ковид это соплевирус, а вакцины то ли бесполезны, то ли просто вредны, Вы бы знали в чем заключалась "противокоронавирусная политика правительства" Беннета.Правда, думаю, что Вы это и так знаете, но продолжаете "шутить" и "прикалываться". ЛАД 2 Повідомлень: 19820 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4854 раз. Подякували: 4489 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 00:18 IgA написав: European Journal of Epidemiology обьявляет шах и мат теории ямы-флер



https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-00808-7



Рост COVID-19 не связан с уровнями вакцинации в 68 странах и 2947 округах США. European Journal of Epidemiology обьявляет шах и мат теории ямы-флер



И вашим и нашим.

The sole reliance on vaccination as a primary strategy to

mitigate COVID-19 and its adverse consequences needs

to be re-examined, especially considering the Delta

(B.1.617.2) variant and the likelihood of future variants.

Other pharmacological and non-pharmacological interventions

may need to be put in place alongside increasing

vaccination rates.

In summary, even as eforts should be made to encourage

populations to get vaccinated it should be done so with

humility and respect. Stigmatizing populations can do more

harm than good.

так шо бустер каждые 6 месяцев после файзера.

It is also emerging that immunity derived from the Pfzer-BioNTech

vaccine may not be as strong as immunity acquired

through recovery from the COVID-19 virus [8]. A substantial

decline in immunity from mRNA vaccines 6-months

post immunization has also been reported [9].

шо с того получится файзер получит от испытуемых согласно договора.

https://govextra.gov.il/media/30806/112 ... dacted.pdf

вопросик. при подсчете неваксов в эту группу должен перекидываться народ дважды уколотый пфайзером без бустера после 6 месяцев ? И вашим и нашим.так шо бустер каждые 6 месяцев после файзера.шо с того получится файзер получит от испытуемых согласно договора.вопросик. при подсчете неваксов в эту группу должен перекидываться народ дважды уколотый пфайзером без бустера после 6 месяцев ? pilker Повідомлень: 12 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3861386238633864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 774 , 775 , 776

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7759 9305870

ЛОБ Вів 05 жов, 2021 08:30