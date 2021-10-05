так что там с влиянием вакцинации от Нафтали? Или само прошло?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:08
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:27
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:49
...У Національній асоціації адвокатів України обговорили проблемні аспекти, пов’язані з трудовими правами в умовах карантину.
...Відповідно до ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими та вносяться до календаря щеплень.
...Станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 для працівників є добровільною. Роботодавець немає права застосовувати будь-які заходи впливу до працівника, якщо останній не бажає її проходити.
...Так, перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб, що не визначені законом як обов’язкові, встановлюється МОЗ (ч. 2 ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб»). Прикладом таких виключних організацій є Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова, що знаходиться в Одесі. Працівників цього інституту без проведення протичумного щеплення дійсно не мають права брати на роботу.
...Щеплення ж від COVID-19 наразі не є обов’язковим навіть для працівників закладів освіти, офіційно воно є лише рекомендованим.
...А, поки країна не перетворилася на один інститут показової боротьби з ковідом, ПІДДОСЛІДНИМИ можна стати тільки добровільно.
Додано: Сер 06 жов, 2021 00:00
По ссылке roberto dark:
Если бы Вы меньше старались ляпать языком, чтобы доказать, что ковид это соплевирус, а вакцины то ли бесполезны, то ли просто вредны, Вы бы знали в чем заключалась "противокоронавирусная политика правительства" Беннета.
Правда, думаю, что Вы это и так знаете, но продолжаете "шутить" и "прикалываться".
Додано: Сер 06 жов, 2021 00:18
И вашим и нашим.
так шо бустер каждые 6 месяцев после файзера.
шо с того получится файзер получит от испытуемых согласно договора.
вопросик. при подсчете неваксов в эту группу должен перекидываться народ дважды уколотый пфайзером без бустера после 6 месяцев ?
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