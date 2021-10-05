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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3861386238633864

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:08

  IgA написав:
  roberto dark написав:Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!!


А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та :D

так что там с влиянием вакцинации от Нафтали? Или само прошло?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:27

  Ромасик написав:Или само прошло?


В РФ само не прошло, даже ускорилось.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:49

...У Національній асоціації адвокатів України обговорили проблемні аспекти, пов’язані з трудовими правами в умовах карантину.

...Відповідно до ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими та вносяться до календаря щеплень.

...Станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 для працівників є добровільною. Роботодавець немає права застосовувати будь-які заходи впливу до працівника, якщо останній не бажає її проходити.

...Так, перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб, що не визначені законом як обов’язкові, встановлюється МОЗ (ч. 2 ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб»). Прикладом таких виключних організацій є Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова, що знаходиться в Одесі. Працівників цього інституту без проведення протичумного щеплення дійсно не мають права брати на роботу.

...Щеплення ж від COVID-19 наразі не є обов’язковим навіть для працівників закладів освіти, офіційно воно є лише рекомендованим.

...А, поки країна не перетворилася на один інститут показової боротьби з ковідом, ПІДДОСЛІДНИМИ можна стати тільки добровільно.

https://zib.com.ua/ua/149207-vidmova_pr ... zviln.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 00:00

  Ромасик написав:
  IgA написав:
  roberto dark написав:Не хочется бежать "впереди паровоза", но вроде бы с очередной волной ковида в Израиле ВСЁ!!!


А я то думал почему флер с ромасиком на Британию переключились, в Израиле статистика уже не та :D

так что там с влиянием вакцинации от Нафтали? Или само прошло?

По ссылке roberto dark:
По словам премьер-министра, избранная противокоронавирусная политика правительства оправдала себя

Если бы Вы меньше старались ляпать языком, чтобы доказать, что ковид это соплевирус, а вакцины то ли бесполезны, то ли просто вредны, Вы бы знали в чем заключалась "противокоронавирусная политика правительства" Беннета.
Правда, думаю, что Вы это и так знаете, но продолжаете "шутить" и "прикалываться".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 00:18

  IgA написав:European Journal of Epidemiology обьявляет шах и мат теории ямы-флер

https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-00808-7

Рост COVID-19 не связан с уровнями вакцинации в 68 странах и 2947 округах США.


И вашим и нашим.
The sole reliance on vaccination as a primary strategy to
mitigate COVID-19 and its adverse consequences needs
to be re-examined, especially considering  the Delta
(B.1.617.2) variant and the likelihood of future variants.
Other pharmacological and non-pharmacological interventions
may need to be put in place alongside increasing
vaccination rates.

In summary, even as eforts should be made to encourage
populations to get vaccinated it should be done so with
humility and respect. Stigmatizing populations can do more
harm than good.

так шо бустер каждые 6 месяцев после файзера.
It is also emerging that immunity derived from the Pfzer-BioNTech
vaccine may not be as strong as immunity acquired
through recovery from the COVID-19 virus [8]. A substantial
decline in immunity from mRNA vaccines 6-months
post immunization has also been reported [9].

шо с того получится файзер получит от испытуемых согласно договора.
https://govextra.gov.il/media/30806/112 ... dacted.pdf
вопросик. при подсчете неваксов в эту группу должен перекидываться народ дважды уколотый пфайзером без бустера после 6 месяцев ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 00:29

  pilker написав:так шо бустер каждые 6 месяцев после файзера.


удачи Вам с получением природного иммунитета -

Анализ показал, что коронавирус серьезно снижает производительность людей даже с превосходным здоровьем, которые ежедневно заботятся о поддержании своей физической формы.

Переболевшие ковидом футболисты в среднем проводят на поле на 6 минут, или на 10%, меньше, чем их не болевшие ковидом товарищи по команде. Эти результаты означают, что переболевшие футболисты чаще играют в качестве запасных, уходя с поля раньше или выходя на него позже, что может свидетельствовать об их относительно более слабой физической форме. Лишь примерно через пять месяцев количество сыгранных минут возвращается к тому уровню, который наблюдался до болезни.

При этом в первые полгода эффективность выздоровевшего профессионального футболиста на поле падает на 6% по сравнению с его собственными показателями до заболевания. И восстанавливается очень медленно: через 7,5 месяца после положительного теста на коронавирус она все еще ниже на 5%.


https://econs.online/articles/coffee-br ... abotnikov/
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 00:57

  Igneus написав:............
...А, поки країна не перетворилася на один інститут показової боротьби з ковідом, ПІДДОСЛІДНИМИ можна стати тільки добровільно.

https://zib.com.ua/ua/149207-vidmova_pr ... zviln.html

Вы как высококвалифицированный юрист не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.

https://www.bbc.com/russian/news-58310432
Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?

Если такой статьи УК нет, то понимаю, что говорить с Вами о моральной ответственности абсолютно бесполезно. С моралью у Вас явно большие проблемы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 01:34

О роли детей в эпидемии.
Профессор Эран Сегаль из Института Вейцмана отмечает: «Четвертая волна закончится не от снижения одного из индексов, а когда наметится общая тенденция. Если после возобновления учебного года тенденция снижения показателей сохранится, можно будет предположить, что нового роста не будет».

https://detaly.co.il/konets-chetvertoj-volny-pokazateli-zabolevaemosti-snizhayutsya/
Возможно, если бы Будивельник не был так убеждён в том, что он относится к лучшим 5% населения Украины и в гениальности его арифметических выкладок, а больше читал хотя бы выводы специалистов, он бы понял, что отделять группу 0-40 (или даже 0-30) неверно, они живут не на другой планете и их вакцинация уменьшает не только число смертей и заболеваемость в этой группе, но и во всей популяции. Это ещё одна существенная причина ошибочности приведенного им расчёта стоимости спасения жизни.
ЛАД
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