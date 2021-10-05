Додано: Сер 06 жов, 2021 02:22

ЛАД написав: О роли детей в эпидемии.

Профессор Эран Сегаль из Института Вейцмана отмечает: «Четвертая волна закончится не от снижения одного из индексов, а когда наметится общая тенденция. Если после возобновления учебного года тенденция снижения показателей сохранится, можно будет предположить, что нового роста не будет».

https://detaly.co.il/konets-chetvertoj-volny-pokazateli-zabolevaemosti-snizhayutsya/

Возможно, если бы Будивельник не был так убеждён в том, что он относится к лучшим 5% населения Украины и в гениальности его арифметических выкладок, а больше читал хотя бы выводы специалистов, он бы понял, что отделять группу 0-40 (или даже 0-30) неверно, они живут не на другой планете и их вакцинация уменьшает не только число смертей и заболеваемость в этой группе, но и во всей популяции. Это ещё одна существенная причина ошибочности приведенного им расчёта стоимости спасения жизни. О роли детей в эпидемии.Возможно, если бы Будивельник не был так убеждён в том, что он относится к лучшим 5% населения Украины и в гениальности его арифметических выкладок, а больше читал хотя бы выводы специалистов, он бы понял, что отделять группу 0-40 (или даже 0-30) неверно, они живут не на другой планете и их вакцинация уменьшает не только число смертей и заболеваемость в этой группе, но и во всей популяции. Это ещё одна существенная причина ошибочности приведенного им расчёта стоимости спасения жизни.

Тут вообще всё гораздо более запутанно

В исследовании ученых из Утрехтского университета, результаты которого опубликованы в журнале "Cell Systems" говорится, что иммунитет у каждого человека уникален - как отпечаток пальца или ДНК. При попадании в организм чужеродных микроорганизмов или вирусов у каждого человека вырабатывается свой, особенный набор антител - защищающих белков.Эксперты уточняют, что набор защитных белков также уникальным образом изменяется во время болезни или после вакцинации.Это может объяснить разное воздействие вакцин от COVID-19 на людей - почему, к примеру, кто-то не заболевает, даже живя в непосредственной близости с инфицированным человеком, а кто-то попадает в больницу, даже будучи привитым.Для получения результатов ученые проанализировали концентрации антител в крови пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Исследователи не нашли никаких совпадений в образцах крови больных по составу и концентрации антител: они оказались совершенно разными у каждого человекаP.S. Вчера был у своего израильского, русскоязычного, семейного врача и спросил ( как бы неофициально)- вакцинировался ли он САМ, бустерной вакциной, на что он откровенно ответил, что если ему измеряют в специальной лаборатории, все составляющие реакции имунной системы, чтобы точно знать, нужна ли эта третья прививка или нет. То тогда он вакцинируется без проблем. А посчитать же просто количество антител на серологическом анализе - это не точно и недостаточно для окончательных выводов о необходимости этой прививки.