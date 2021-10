Додано: Сер 06 жов, 2021 00:18

IgA написав: European Journal of Epidemiology обьявляет шах и мат теории ямы-флер



https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-00808-7



Рост COVID-19 не связан с уровнями вакцинации в 68 странах и 2947 округах США. European Journal of Epidemiology обьявляет шах и мат теории ямы-флер

The sole reliance on vaccination as a primary strategy to

mitigate COVID-19 and its adverse consequences needs

to be re-examined, especially considering the Delta

(B.1.617.2) variant and the likelihood of future variants.

Other pharmacological and non-pharmacological interventions

may need to be put in place alongside increasing

vaccination rates.

In summary, even as eforts should be made to encourage

populations to get vaccinated it should be done so with

humility and respect. Stigmatizing populations can do more

harm than good.

It is also emerging that immunity derived from the Pfzer-BioNTech

vaccine may not be as strong as immunity acquired

through recovery from the COVID-19 virus [8]. A substantial

decline in immunity from mRNA vaccines 6-months

post immunization has also been reported [9].

И вашим и нашим.так шо бустер каждые 6 месяцев после файзера.шо с того получится файзер получит от испытуемых согласно договора.вопросик. при подсчете неваксов в эту группу должен перекидываться народ дважды уколотый пфайзером без бустера после 6 месяцев ?