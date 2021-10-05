так что там с влиянием вакцинации от Нафтали? Или само прошло?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:08
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:27
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:49
...У Національній асоціації адвокатів України обговорили проблемні аспекти, пов’язані з трудовими правами в умовах карантину.
...Відповідно до ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими та вносяться до календаря щеплень.
...Станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 для працівників є добровільною. Роботодавець немає права застосовувати будь-які заходи впливу до працівника, якщо останній не бажає її проходити.
...Так, перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб, що не визначені законом як обов’язкові, встановлюється МОЗ (ч. 2 ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб»). Прикладом таких виключних організацій є Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова, що знаходиться в Одесі. Працівників цього інституту без проведення протичумного щеплення дійсно не мають права брати на роботу.
...Щеплення ж від COVID-19 наразі не є обов’язковим навіть для працівників закладів освіти, офіційно воно є лише рекомендованим.
...А, поки країна не перетворилася на один інститут показової боротьби з ковідом, ПІДДОСЛІДНИМИ можна стати тільки добровільно.
Додано: Сер 06 жов, 2021 00:00
По ссылке roberto dark:
Если бы Вы меньше старались ляпать языком, чтобы доказать, что ковид это соплевирус, а вакцины то ли бесполезны, то ли просто вредны, Вы бы знали в чем заключалась "противокоронавирусная политика правительства" Беннета.
Правда, думаю, что Вы это и так знаете, но продолжаете "шутить" и "прикалываться".
Додано: Сер 06 жов, 2021 00:18
И вашим и нашим.
так шо бустер каждые 6 месяцев после файзера.
шо с того получится файзер получит от испытуемых согласно договора.
вопросик. при подсчете неваксов в эту группу должен перекидываться народ дважды уколотый пфайзером без бустера после 6 месяцев ?
Додано: Сер 06 жов, 2021 00:29
удачи Вам с получением природного иммунитета -
Додано: Сер 06 жов, 2021 00:57
Вы как высококвалифицированный юрист не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?
Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?
Если такой статьи УК нет, то понимаю, что говорить с Вами о моральной ответственности абсолютно бесполезно. С моралью у Вас явно большие проблемы.
Додано: Сер 06 жов, 2021 01:34
О роли детей в эпидемии.
Возможно, если бы Будивельник не был так убеждён в том, что он относится к лучшим 5% населения Украины и в гениальности его арифметических выкладок, а больше читал хотя бы выводы специалистов, он бы понял, что отделять группу 0-40 (или даже 0-30) неверно, они живут не на другой планете и их вакцинация уменьшает не только число смертей и заболеваемость в этой группе, но и во всей популяции. Это ещё одна существенная причина ошибочности приведенного им расчёта стоимости спасения жизни.
Додано: Сер 06 жов, 2021 02:22
Дело даже не в разделении на группы, тех кому вообще не нужно делать вакцинацию до 40 лет, на тех, кому нужно (кто и так должен был умереть после 65 лет) и остальных по списку в табличке Будивельника.
Тут вообще всё гораздо более запутанно .
В исследовании ученых из Утрехтского университета, результаты которого опубликованы в журнале "Cell Systems" говорится, что иммунитет у каждого человека уникален - как отпечаток пальца или ДНК. При попадании в организм чужеродных микроорганизмов или вирусов у каждого человека вырабатывается свой, особенный набор антител - защищающих белков. То есть иммунный ответ организма в каждом случае уникален.
Эксперты уточняют, что набор защитных белков также уникальным образом изменяется во время болезни или после вакцинации.
Это может объяснить разное воздействие вакцин от COVID-19 на людей - почему, к примеру, кто-то не заболевает, даже живя в непосредственной близости с инфицированным человеком, а кто-то попадает в больницу, даже будучи привитым.
Для получения результатов ученые проанализировали концентрации антител в крови пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Исследователи не нашли никаких совпадений в образцах крови больных по составу и концентрации антител: они оказались совершенно разными у каждого человека
P.S. Вчера снова был у своего израильского, русскоязычного, семейного врача и спросил ( как бы неофициально) - вакцинировался ли он САМ, бустерной вакциной, на что он откровенно ответил, что если ему измеряют в специальной лаборатории, все составляющие реакции имунной системы, чтобы точно знать, нужна ли эта третья прививка или нет лично для него. То тогда он вакцинируется без проблем. А посчитать же просто количество антител на серологическом анализе - это не точно и недостаточно для окончательных выводов о необходимости этой прививки.
Додано: Сер 06 жов, 2021 06:47
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