Рост COVID-19 не связан с уровнями вакцинации в 68 странах и 2947 округах США.
Не надо свои фантазии называть чужими теориями.. Почему вирус просто не распространяется до тех пор, пока не останется людей, которых можно заразить? Это простой, законный вопрос, на который мы не знаем точного ответа.Нет научного консенсуса относительно того, почему это происходит. По мере того как все больше людей приобретают иммунитет, распространение вируса замедляется, и в конечном итоге вирус останавливается, потому что у него заканчиваются «цели», которые можно заразить. В США это явление легко наблюдать во время Delta-волны. Штаты с высокой степенью вакцинации от коронавируса, такие как Вермонт (70% населения полностью вакцинированы), пострадали мало. Что касается естественного иммунитета, возьмем пример Мичигана. В апреле Мичиган сильно пострадал от Альфа-варианта коронавируса, что, вероятно, обеспечило некоторую защиту от Дельты. Но сейчас число заболевших жителей в Мичигане снова начинает расти, так что продолжительность естественного иммунитета требует наблюдений. https://vokrugsveta.ua/vopros-otvet/otk ... 05-10-2021
fler написав:В апреле Мичиган сильно пострадал от Альфа-варианта коронавируса, что, вероятно, обеспечило некоторую защиту от Дельты. Но сейчас число заболевших жителей в Мичигане снова начинает расти,
Прям как в Украине. Так что, полгодика всего иммунитет, да?)) А как же "сильнее, чем от вакцины, которая вредит , а не помогает". 320 жмуров. Там строитель не хочет свои оба прогноза : летим в 50 и "середня за Жовтень буде не більше 120 " пересмотреть??
Очередь из скорых - Александровская больница, Киев
На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи. Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию. (ВИДЕО)
IgA написав:как же минимум 40% переболевших? всех в просрочку?
Будивельнык говорил, что легко переболел, просто с незаметной пневмонийкой. Пора ему вторую пневмонию для закрепления, и потом третью, бустерную. Потому что первая уже не действует. Так и живём: переляканые колют раз в полгода, смелые по пневмонийке раз в полгода.
Очередь из скорых - Александровская больница, Киев
На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи. Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию. (ВИДЕО)
В Киеве пока ситуация терпимая. Подготовленный ковидный фонд(больницы парвой-второй очереди) заполнен примерно на 50-60%. Больницы третьей очереди пока без ковидных отделений, но бригады медиков уже сформированы. Так что даже запас прочности есть. Понаблюдаем недельку за скоростью наплыва ковидных пациентов, и тогда можно будет сделать первые выводы. Предварительно, уже сейчас можно констатировать, что в реанимациях мест для всех тяжелых точно не хватит(слишком высокий процент), по поводу кислорода - еще будем посмотреть. Но в любом случае готовимся фиксировать дневные и недельные рекорды по смертности от Ковида.