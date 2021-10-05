roberto dark написав:...... При попадании в организм чужеродных микроорганизмов или вирусов у каждого человека вырабатывается свой, особенный набор антител - защищающих белков. То есть иммунный ответ организма в каждом случае уникален.
Видел это сообщение, но не стал публиковать на форуме, т.к. на сегодня, на мой взгляд, практической ценности оно не имеет. 1. Проверка "набора белков" у каждого человека сегодня не реальна. 2. Какой набор необходим и достаточен для иммунитета неизвестно. Хотя само по себе исследование интересно.
P.S. Вчера снова был у своего израильского, русскоязычного, семейного врача и спросил ( как бы неофициально) - вакцинировался ли он САМ, бустерной вакциной, на что он откровенно ответил, что если ему измеряют в специальной лаборатории, все составляющие реакции имунной системы, чтобы точно знать, нужна ли эта третья прививка или нет лично для него. То тогда он вакцинируется без проблем. А посчитать же просто количество антител на серологическом анализе - это не точно и недостаточно для окончательных выводов о необходимости этой прививки.
Логика так себе. Он не знает, нужна ли ему третья прививка, поэтому не делает. А если всё же нужна? Это что: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанское"? Вот только в данном случае риск вижу, а шампанское не просматривается.
Продолжаем уверенное движение к 50. За последние 7 дней умерло 1446 человек. Т.о. среднесуточная смертность составила 207 человек. Всего вчетверо больше, чем 50. Статистична похибка.
P.s. Вчера было 192, 02.09 было 156, 01.09 было 146. Рост "всего" в 1,5 раза.
P.p.s. Для Вкладчика, Флер и по. переживальщиков за Израиль - там за 7 дней 163 смерти, т.е. среднесуточная средняя 23 человека. Несколько выше, чем 01.09 - тогда было 150 смертей за неделю. Но смертность - запаздывающих индикатор, начинает падать через 2-3 недели после пика заражаемости.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 жов, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:320 жмуров. Там строитель не хочет свои оба прогноза : летим в 50 и "середня за Жовтень буде не більше 120 " пересмотреть??
Пора пополнять ряды стрелков в молоко.
Чья бы корова мычала... Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста (ПЦР+экспресс) провели Но так и не смогли выявить заветные 16000 заболевших Только 12662 на 6 октября. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19 Если привести их к 80тыс тестов, то и вовсе получим жалких 8176.. Но главное сделать хорошую мину при плохой игре, отвелекая внимание на что угодно, кроме того, где "ляп" случился, напр. орать об усопших.
відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинаці
Получается собрались адвокаты, поговорили, осудили, ̶к̶о̶н̶ь̶я̶ч̶к̶у̶кофейку попили, шестой вопрос благополучно решили и разошлись, поставив себе жирную галочку о проведенном мероприятии. В общем как всегда - много слов, но дела ноль.
Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?
Hotab написав:320 жмуров. Там строитель не хочет свои оба прогноза : летим в 50 и "середня за Жовтень буде не більше 120 " пересмотреть??
Пора пополнять ряды стрелков в молоко.
Чья бы корова мычала... Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста (ПЦР+экспресс) провели Но так и не смогли выявить заветные 16000 заболевших Только 12662 на 6 октября. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19 Если привести их к 80тыс тестов, то и вовсе получим жалких 8176.. Но главное сделать хорошую мину при плохой игре, отвелекая внимание на что угодно, кроме того, где "ляп" случился, напр. орать об усопших.
При этом госпитализировано 3.745 человек. Почти каждый второй. По-видимому, это свидетельствует о широком охвате населения тестами. Особенно вдохновляет резкий рост экспресс-тестов - 69 508. Просто Вам для информации - чем больше заболевших, тем больше повторных тестов. Пример из жизни. Писал, что зять и дочь переболели. За последнюю неделю зятю сделали 3 теста ИФА, что-то там не получалось,в итоге в пятницу он сделал ПЦР - отрицательный. Дочь и её подруга выжидали на самоизоляции (2 недели после положительного ПЦР и, по-моему,3 недели или немного больше после заражения) и вчера сделали повторный ПЦР - отрицательный.