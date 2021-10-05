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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3863386438653866

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:На улице ж пока не падают, з

до речі в одному із пророцтв Ванги є такі згадки - що люид будуть падати без жодних причин
чи не про корону вона часом пророкувала...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:13

  roberto dark написав:......
При попадании в организм чужеродных микроорганизмов или вирусов у каждого человека вырабатывается свой, особенный набор антител - защищающих белков. То есть иммунный ответ организма в каждом случае уникален.

Видел это сообщение, но не стал публиковать на форуме, т.к. на сегодня, на мой взгляд, практической ценности оно не имеет.
1. Проверка "набора белков" у каждого человека сегодня не реальна.
2. Какой набор необходим и достаточен для иммунитета неизвестно.
Хотя само по себе исследование интересно.


P.S. Вчера снова был у своего израильского, русскоязычного, семейного врача и спросил ( как бы неофициально) :wink: - вакцинировался ли он САМ, бустерной вакциной, на что он откровенно ответил, что если ему измеряют в специальной лаборатории, все составляющие реакции имунной системы, чтобы точно знать, нужна ли эта третья прививка или нет лично для него. То тогда он вакцинируется без проблем. А посчитать же просто количество антител на серологическом анализе - это не точно и недостаточно для окончательных выводов о необходимости этой прививки.

Логика так себе.
Он не знает, нужна ли ему третья прививка, поэтому не делает.
А если всё же нужна?
Это что: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанское"?
Вот только в данном случае риск вижу, а шампанское не просматривается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:14

  greenozon написав:
  Hotab написав:На улице ж пока не падают, з

до речі в одному із пророцтв Ванги є такі згадки - що люид будуть падати без жодних причин
чи не про корону вона часом пророкувала...

Больше похоже на курьеров Яндекс-еды.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:16

  Вкладчик1234 написав:......
Интересно, сколько эта информация пробудет на ветке :)

Что нового и интересного в этой информации кроме очередного образчика дешёвой лжи и нагнетания?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:19

Продолжаем уверенное движение к 50.
За последние 7 дней умерло 1446 человек.
Т.о. среднесуточная смертность составила 207 человек.
Всего вчетверо больше, чем 50. Статистична похибка.

P.s. Вчера было 192, 02.09 было 156, 01.09 было 146. Рост "всего" в 1,5 раза.

P.p.s. Для Вкладчика, Флер и по. переживальщиков за Израиль - там за 7 дней 163 смерти, т.е. среднесуточная средняя 23 человека. Несколько выше, чем 01.09 - тогда было 150 смертей за неделю. Но смертность - запаздывающих индикатор, начинает падать через 2-3 недели после пика заражаемости.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 жов, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:30

  Hotab написав:320 жмуров.
Там строитель не хочет свои оба прогноза : летим в 50 и "середня за Жовтень буде не більше 120 " пересмотреть??

Пора пополнять ряды стрелков в молоко.


Чья бы корова мычала...
Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста (ПЦР+экспресс) провели :shock:
Но так и не смогли выявить заветные 16000 заболевших :?
Только 12662 на 6 октября. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19
Если привести их к 80тыс тестов, то и вовсе получим жалких 8176..
Но главное сделать хорошую мину при плохой игре, отвелекая внимание на что угодно, кроме того, где "ляп" случился, напр. орать об усопших.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:..У Національній асоціації адвокатів України обговорили проблемні аспекти, пов’язані з трудовими правами в умовах карантину.

Перешел по ссылке, прочитал внимательно статью и не нашел главного - решения
Національній асоціації адвокатів України

о подаче заявления/ий в суд от ассоциации адвокатов или от ее полномочного представителя/ей о признании незаконной Постановы від 22 вересня 2021 р. № 981 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981-2021-%D0%BF#n2), согласно которой запрещается
відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинаці

Получается собрались адвокаты, поговорили, осудили, ̶к̶о̶н̶ь̶я̶ч̶к̶у̶кофейку попили, шестой вопрос благополучно решили и разошлись, поставив себе жирную галочку о проведенном мероприятии. В общем как всегда - много слов, но дела ноль.

Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:06

  fler написав:
  Hotab написав:320 жмуров.
Там строитель не хочет свои оба прогноза : летим в 50 и "середня за Жовтень буде не більше 120 " пересмотреть??

Пора пополнять ряды стрелков в молоко.


Чья бы корова мычала...
Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста (ПЦР+экспресс) провели :shock:
Но так и не смогли выявить заветные 16000 заболевших :?
Только 12662 на 6 октября. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19
Если привести их к 80тыс тестов, то и вовсе получим жалких 8176..
Но главное сделать хорошую мину при плохой игре, отвелекая внимание на что угодно, кроме того, где "ляп" случился, напр. орать об усопших.

При этом госпитализировано 3.745 человек. Почти каждый второй. По-видимому, это свидетельствует о широком охвате населения тестами.
Особенно вдохновляет резкий рост экспресс-тестов - 69 508.
Просто Вам для информации - чем больше заболевших, тем больше повторных тестов. Пример из жизни. Писал, что зять и дочь переболели. За последнюю неделю зятю сделали 3 теста ИФА, что-то там не получалось,в итоге в пятницу он сделал ПЦР - отрицательный. Дочь и её подруга выжидали на самоизоляции (2 недели после положительного ПЦР и, по-моему,3 недели или немного больше после заражения) и вчера сделали повторный ПЦР - отрицательный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:09

  yanyura написав:.....
Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?

Так главное же не сделать. Главное - прокукарекать.
Работа такая. :D
Вот если б заплатили...
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