Продолжаем уверенное движение к 50. За последние 7 дней умерло 1446 человек. Т.о. среднесуточная смертность составила 207 человек. Всего вчетверо больше, чем 50. Статистична похибка.
P.s. Вчера было 192, 02.09 было 156, 01.09 было 146. Рост "всего" в 1,5 раза.
P.p.s. Для Вкладчика, Флер и по. переживальщиков за Израиль - там за 7 дней 163 смерти, т.е. среднесуточная средняя 23 человека. Несколько выше, чем 01.09 - тогда было 150 смертей за неделю. Но смертность - запаздывающих индикатор, начинает падать через 2-3 недели после пика заражаемости.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 жов, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:320 жмуров. Там строитель не хочет свои оба прогноза : летим в 50 и "середня за Жовтень буде не більше 120 " пересмотреть??
Пора пополнять ряды стрелков в молоко.
Чья бы корова мычала... Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста (ПЦР+экспресс) провели Но так и не смогли выявить заветные 16000 заболевших Только 12662 на 6 октября. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19 Если привести их к 80тыс тестов, то и вовсе получим жалких 8176.. Но главное сделать хорошую мину при плохой игре, отвелекая внимание на что угодно, кроме того, где "ляп" случился, напр. орать об усопших.
відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинаці
Получается собрались адвокаты, поговорили, осудили, ̶к̶о̶н̶ь̶я̶ч̶к̶у̶кофейку попили, шестой вопрос благополучно решили и разошлись, поставив себе жирную галочку о проведенном мероприятии. В общем как всегда - много слов, но дела ноль.
Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?
Hotab написав:320 жмуров. Там строитель не хочет свои оба прогноза : летим в 50 и "середня за Жовтень буде не більше 120 " пересмотреть??
Пора пополнять ряды стрелков в молоко.
Чья бы корова мычала... Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста (ПЦР+экспресс) провели Но так и не смогли выявить заветные 16000 заболевших Только 12662 на 6 октября. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19 Если привести их к 80тыс тестов, то и вовсе получим жалких 8176.. Но главное сделать хорошую мину при плохой игре, отвелекая внимание на что угодно, кроме того, где "ляп" случился, напр. орать об усопших.
При этом госпитализировано 3.745 человек. Почти каждый второй. По-видимому, это свидетельствует о широком охвате населения тестами. Особенно вдохновляет резкий рост экспресс-тестов - 69 508. Просто Вам для информации - чем больше заболевших, тем больше повторных тестов. Пример из жизни. Писал, что зять и дочь переболели. За последнюю неделю зятю сделали 3 теста ИФА, что-то там не получалось,в итоге в пятницу он сделал ПЦР - отрицательный. Дочь и её подруга выжидали на самоизоляции (2 недели после положительного ПЦР и, по-моему,3 недели или немного больше после заражения) и вчера сделали повторный ПЦР - отрицательный.
yanyura написав:..... Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?
Так главное же не сделать. Главное - прокукарекать. Работа такая. Вот если б заплатили...
Ну почему-же бесплатно не делает? Он абсолютно бесплатно почти круглосуточно штампует жалобы здесь, видимо тяжелое детство сказывается, либо его коллеги-адвокаты гнобят и за жалобу можно и хорошую ответку получить. Там он боится жалобу написать, а здесь за это ему ничего не будет.
Уверен, на тот мой пост ответа от него не дождусь, потому что нечего сказать по сути, а вот на этот мой пост жалоба мгновенно пойдет. И заметьте - совершенно бесплатно!
yanyura написав:..... Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?
Так главное же не сделать. Главное - прокукарекать. Работа такая. Вот если б заплатили...
Ну почему-же бесплатно не делает? Он абсолютно бесплатно почти круглосуточно штампует жалобы здесь, видимо тяжелое детство сказывается, либо его коллеги-адвокаты гнобят. Там он боится жалобу написать, а здесь за это ему ничего не будет.
Уверен, на тот мой пост ответа от него не дождусь, потому что нечего сказать по сути, а вот на этот мой пост жалоба мгновенно пойдет. И заметьте - совершенно бесплатно!
Так это ж не делать! Это развлечение. Так же, как и обговорення в "Національній асоціації адвокатів України". Тут главное потрепать людям нервы, отвлечь от других вопросов, заставить что-то сделать других. Это ж такое удовольствие для "юристов"!
fler написав:Чья бы корова мычала... Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста
Не могу понять ваших истерических реакций. Ваш спор проигран вами ещё далеко до 11.10.21, который вы сами определили дедлайном. Срок пророчества Истребина ещ продолжается. Не понимаю причин ваших визгов. С вами уже давно все.