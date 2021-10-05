Додано: Сер 06 жов, 2021 11:38

ЛАД написав: yanyura написав: .....

Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают? .....Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?

Так главное же не сделать. Главное - прокукарекать.

Работа такая.

Вот если б заплатили... Так главное же не сделать. Главное - прокукарекать.Работа такая.Вот если б заплатили...

Ну почему-же бесплатно не делает? Он абсолютно бесплатно почти круглосуточно штампует жалобы здесь, видимо тяжелое детство сказывается, либо его коллеги-адвокаты гнобят и за жалобу можно и хорошую ответку получить. Там он боится жалобу написать, а здесь за это ему ничего не будет.Уверен, на тот мой пост ответа от него не дождусь, потому что нечего сказать по сути, а вот на этот мой пост жалоба мгновенно пойдет. И заметьте - совершенно бесплатно!