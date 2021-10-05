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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3864386538663867>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:19

Продолжаем уверенное движение к 50.
За последние 7 дней умерло 1446 человек.
Т.о. среднесуточная смертность составила 207 человек.
Всего вчетверо больше, чем 50. Статистична похибка.

P.s. Вчера было 192, 02.09 было 156, 01.09 было 146. Рост "всего" в 1,5 раза.

P.p.s. Для Вкладчика, Флер и по. переживальщиков за Израиль - там за 7 дней 163 смерти, т.е. среднесуточная средняя 23 человека. Несколько выше, чем 01.09 - тогда было 150 смертей за неделю. Но смертность - запаздывающих индикатор, начинает падать через 2-3 недели после пика заражаемости.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 жов, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:30

  Hotab написав:320 жмуров.
Там строитель не хочет свои оба прогноза : летим в 50 и "середня за Жовтень буде не більше 120 " пересмотреть??

Пора пополнять ряды стрелков в молоко.


Чья бы корова мычала...
Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста (ПЦР+экспресс) провели :shock:
Но так и не смогли выявить заветные 16000 заболевших :?
Только 12662 на 6 октября. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19
Если привести их к 80тыс тестов, то и вовсе получим жалких 8176..
Но главное сделать хорошую мину при плохой игре, отвелекая внимание на что угодно, кроме того, где "ляп" случился, напр. орать об усопших.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:..У Національній асоціації адвокатів України обговорили проблемні аспекти, пов’язані з трудовими правами в умовах карантину.

Перешел по ссылке, прочитал внимательно статью и не нашел главного - решения
Національній асоціації адвокатів України

о подаче заявления/ий в суд от ассоциации адвокатов или от ее полномочного представителя/ей о признании незаконной Постановы від 22 вересня 2021 р. № 981 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981-2021-%D0%BF#n2), согласно которой запрещается
відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинаці

Получается собрались адвокаты, поговорили, осудили, ̶к̶о̶н̶ь̶я̶ч̶к̶у̶кофейку попили, шестой вопрос благополучно решили и разошлись, поставив себе жирную галочку о проведенном мероприятии. В общем как всегда - много слов, но дела ноль.

Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:06

  fler написав:
  Hotab написав:320 жмуров.
Там строитель не хочет свои оба прогноза : летим в 50 и "середня за Жовтень буде не більше 120 " пересмотреть??

Пора пополнять ряды стрелков в молоко.


Чья бы корова мычала...
Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста (ПЦР+экспресс) провели :shock:
Но так и не смогли выявить заветные 16000 заболевших :?
Только 12662 на 6 октября. https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-cov19
Если привести их к 80тыс тестов, то и вовсе получим жалких 8176..
Но главное сделать хорошую мину при плохой игре, отвелекая внимание на что угодно, кроме того, где "ляп" случился, напр. орать об усопших.

При этом госпитализировано 3.745 человек. Почти каждый второй. По-видимому, это свидетельствует о широком охвате населения тестами.
Особенно вдохновляет резкий рост экспресс-тестов - 69 508.
Просто Вам для информации - чем больше заболевших, тем больше повторных тестов. Пример из жизни. Писал, что зять и дочь переболели. За последнюю неделю зятю сделали 3 теста ИФА, что-то там не получалось,в итоге в пятницу он сделал ПЦР - отрицательный. Дочь и её подруга выжидали на самоизоляции (2 недели после положительного ПЦР и, по-моему,3 недели или немного больше после заражения) и вчера сделали повторный ПЦР - отрицательный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:09

  yanyura написав:.....
Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?

Так главное же не сделать. Главное - прокукарекать.
Работа такая. :D
Вот если б заплатили...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:18

  ЛАД написав:
  yanyura написав:.....
Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?

Так главное же не сделать. Главное - прокукарекать.
Работа такая. :D
Вот если б заплатили...

Так в этом, собсно, и есть смысл этой движухи: банальная реклама себей, родимых, вида "посоны, если вы нам заплатите -- есть шанс заработать чуток денюжок".
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:38

  ЛАД написав:
  yanyura написав:.....
Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?

Так главное же не сделать. Главное - прокукарекать.
Работа такая. :D
Вот если б заплатили...

Ну почему-же бесплатно не делает? Он абсолютно бесплатно почти круглосуточно штампует жалобы здесь, видимо тяжелое детство сказывается, либо его коллеги-адвокаты гнобят и за жалобу можно и хорошую ответку получить. Там он боится жалобу написать, а здесь за это ему ничего не будет.

Уверен, на тот мой пост ответа от него не дождусь, потому что нечего сказать по сути, а вот на этот мой пост жалоба мгновенно пойдет. И заметьте - совершенно бесплатно!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:46

  yanyura написав:
  ЛАД написав:
  yanyura написав:.....
Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?

Так главное же не сделать. Главное - прокукарекать.
Работа такая. :D
Вот если б заплатили...

Ну почему-же бесплатно не делает? Он абсолютно бесплатно почти круглосуточно штампует жалобы здесь, видимо тяжелое детство сказывается, либо его коллеги-адвокаты гнобят. Там он боится жалобу написать, а здесь за это ему ничего не будет.

Уверен, на тот мой пост ответа от него не дождусь, потому что нечего сказать по сути, а вот на этот мой пост жалоба мгновенно пойдет. И заметьте - совершенно бесплатно!

Так это ж не делать!
Это развлечение.
Так же, как и обговорення в "Національній асоціації адвокатів України".
Тут главное потрепать людям нервы, отвлечь от других вопросов, заставить что-то сделать других. Это ж такое удовольствие для "юристов"!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:51

  Ромасик написав:
  IgA написав:
  Ромасик написав:Или само прошло?

В РФ само не прошло, даже ускорилось.

а что там в Британии? Само прошло или нужен бустер?

Об Израиле Вам "шутить" надоело?
Переключились на Британию?
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Чья бы корова мычала...
Лаборатории тестили, тестили... аж 123894 теста

Не могу понять ваших истерических реакций. Ваш спор проигран вами ещё далеко до 11.10.21, который вы сами определили дедлайном.
Срок пророчества Истребина ещ продолжается. Не понимаю причин ваших визгов. С вами уже давно все.

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Hotab
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