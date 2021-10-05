ЛАД написав:Вы как высококвалифицированный юрист не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.
Если такой статьи УК нет, то понимаю, что говорить с Вами о моральной ответственности абсолютно бесполезно. С моралью у Вас явно большие проблемы.
Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам: 1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом 2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине 3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения 4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков.
roberto dark написав:...... При попадании в организм чужеродных микроорганизмов или вирусов у каждого человека вырабатывается свой, особенный набор антител - защищающих белков. То есть иммунный ответ организма в каждом случае уникален.
Видел это сообщение, но не стал публиковать на форуме, т.к. на сегодня, на мой взгляд, практической ценности оно не имеет. 1. Проверка "набора белков" у каждого человека сегодня не реальна. 2. Какой набор необходим и достаточен для иммунитета неизвестно. Хотя само по себе исследование интересно.
P.S. Вчера снова был у своего израильского, русскоязычного, семейного врача и спросил ( как бы неофициально) - вакцинировался ли он САМ, бустерной вакциной, на что он откровенно ответил, что если ему измеряют в специальной лаборатории, все составляющие реакции имунной системы, чтобы точно знать, нужна ли эта третья прививка или нет лично для него. То тогда он вакцинируется без проблем. А посчитать же просто количество антител на серологическом анализе - это не точно и недостаточно для окончательных выводов о необходимости этой прививки.
Логика так себе. Он не знает, нужна ли ему третья прививка, поэтому не делает. А если всё же нужна? Это что: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанское"? Вот только в данном случае риск вижу, а шампанское не просматривается.
Я ведь и сам третью вакцину не сделал ещё, а потому исходя из информации об УНИКАЛЬНОСТИ ИМУННОГО ОТВЕТА и то, что в Израиле гребут почти всех "под одну гребёнку" на буферную вакцину, соответственно задал врачу этот вопрос. А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 06 жов, 2021 12:31, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?
Вангую, что идём к тому, что или болеть раз в полгода,или колоться раз в полгода. Если окажется, что болезнь каждый последующий раз будет проходить легче, может можно и не колоться. Но пока таких данных нет. А встречаются даже противоположные.
yanyura написав:Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?
на днях один из таких адвокатов-диссидентов (возможно, Кравец), рассказывал - по жалобе клиента обратился к одному директору заведения на счет принудительной вакцинации работников. Так тот чуть ли не в слезах рассказывал, что ему спустили разнарядку сверху. Зачем суды? Все и так поразбегаются как крысы в случае шухера.
roberto dark написав: Я ведь и сам третью вакцину не сделал ещё, а потому исходя из информации об УНИКАЛЬНОСТИ ИМУННОГО ОТВЕТА и то, что в Израиле гребут почти всех "под одну гребёнку" на буферную вакцину, соответственно задал врачу этот вопрос. А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?
А почему нет? У меня двое израильских друзей почтенного возраста сделали. Что вас так пугает?