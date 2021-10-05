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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3864386538663867

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:09

  ЛАД написав:Вы как высококвалифицированный юрист не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.

https://www.bbc.com/russian/news-58310432
Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?

Если такой статьи УК нет, то понимаю, что говорить с Вами о моральной ответственности абсолютно бесполезно. С моралью у Вас явно большие проблемы.

Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам:
1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом
2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине
3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения
4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:13

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:......
При попадании в организм чужеродных микроорганизмов или вирусов у каждого человека вырабатывается свой, особенный набор антител - защищающих белков. То есть иммунный ответ организма в каждом случае уникален.

Видел это сообщение, но не стал публиковать на форуме, т.к. на сегодня, на мой взгляд, практической ценности оно не имеет.
1. Проверка "набора белков" у каждого человека сегодня не реальна.
2. Какой набор необходим и достаточен для иммунитета неизвестно.
Хотя само по себе исследование интересно.


P.S. Вчера снова был у своего израильского, русскоязычного, семейного врача и спросил ( как бы неофициально) :wink: - вакцинировался ли он САМ, бустерной вакциной, на что он откровенно ответил, что если ему измеряют в специальной лаборатории, все составляющие реакции имунной системы, чтобы точно знать, нужна ли эта третья прививка или нет лично для него. То тогда он вакцинируется без проблем. А посчитать же просто количество антител на серологическом анализе - это не точно и недостаточно для окончательных выводов о необходимости этой прививки.

Логика так себе.
Он не знает, нужна ли ему третья прививка, поэтому не делает.
А если всё же нужна?
Это что: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанское"?
Вот только в данном случае риск вижу, а шампанское не просматривается.

Я ведь и сам третью вакцину не сделал ещё, а потому исходя из информации об УНИКАЛЬНОСТИ ИМУННОГО ОТВЕТА и то, что в Израиле гребут почти всех "под одну гребёнку" на буферную вакцину, соответственно задал врачу этот вопрос. А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 06 жов, 2021 12:31, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?

Вангую, что идём к тому, что или болеть раз в полгода,или колоться раз в полгода.
Если окажется, что болезнь каждый последующий раз будет проходить легче, может можно и не колоться. Но пока таких данных нет. А встречаются даже противоположные.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:20

  yanyura написав:Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?

на днях один из таких адвокатов-диссидентов (возможно, Кравец), рассказывал - по жалобе клиента обратился к одному директору заведения на счет принудительной вакцинации работников. Так тот чуть ли не в слезах рассказывал, что ему спустили разнарядку сверху.
Зачем суды? Все и так поразбегаются как крысы в случае шухера.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:34

  Ромасик написав:а что там в Британии? Само прошло или нужен бустер?


а в британии все нормально, ограничения снимают а не добавляют

Львов ужесточает карантин с 14 октября

У Києві посилили карантин: у заклади не пускатимуть без COVID-сертифіката або ПЛР-теста


что там графики говорят по этому поводу, заболеваемость же больше, вакцина неэфективна?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

IgA написав:
  Ромасик написав:а что там в Британии? Само прошло или нужен бустер?


а в британии все нормально, ограничения снимают а не добавляют

Львов ужесточает карантин с 14 октября

У Києві посилили карантин: у заклади не пускатимуть без COVID-сертифіката або ПЛР-теста


что там графики говорят по этому поводу, заболеваемость же больше, вакцина неэфективна?
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/317085-u-kievi-posilili-karantin-pidpriemstva-ta-organizatsiyi-puskatimut-z-covid-sertifikatom-abo-testom
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:37

  roberto dark написав: Я ведь и сам третью вакцину не сделал ещё, а потому исходя из информации об УНИКАЛЬНОСТИ ИМУННОГО ОТВЕТА и то, что в Израиле гребут почти всех "под одну гребёнку" на буферную вакцину, соответственно задал врачу этот вопрос. А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?

А почему нет? У меня двое израильских друзей почтенного возраста сделали. Что вас так пугает?
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